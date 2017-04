Escándalo en España: cobraron USD 250 mil por perder 12-0

Se destapó uno de los mayores escándalos deportivos de los últimos tiempos. Un jugador del CD Eldense, de la tercera división del fútbol español, denunció que cuatro compañeros suyos recibieron cantidades muy elevadas de dinero por amañar partidos. El jugador mauritano Cheikh Saad reveló el fraude tras una estrepitosa caída de su equipo por 12-0 ante el Barcelona B.

“No te puedo decir las cantidades, pero se podrían comprar un piso en Barcelona. Más o menos (200.000 o 250.000 dólares por cabeza), puede ser”, ha asegurado Cheikh Saad en declaraciones a la emisora Rac1. “Hay un video en el que se dice que mis compañeros habían apostado cantidades muy, muy altas. 8-0 al descanso y 12-0 al final”, agregó en el programa El Partidazo de la Cadena Cope.

Además sospecha de la existencia de irregularidades en más partidos de esta temporada y apunta a los duelos disputados contra el Cornellà o frente al Gavà.

“Sospecho que todo empezó contra el Cornellà. Durante el partido, los jugadores del Cornellà les decían a mis compañeros que qué hacían, que un poco más y marcaban. No puedo decir que todos los jugadores (del Cornellà) lo supieran, pero algunos sabían que alguna cosa pasaría”, agregó Saad.

El delantero reveló que al término del partido en Barça B se le acercaron dos personas que no conocía y le enseñaron conversaciones de WhatsApp y mensajes de voz de los jugadores que estaban implicados.

“Yo acabaría con las apuestas porque incitas a muchos jugadores a hacerlo”, ha dicho Saad.

El entrenador del Eldense, detenido

Tras descubrirse el escándalo, la Policía ha detenido al entrenador del CD Eldense y al responsable del grupo inversor italiano que lo gestiona. El DT se llama Filippo Vito di Pierro y dirige al equipo desde que en enero se hizo con el control del club de fútbol un grupo empresarial italiano, cuyo responsable también ha sido detenido.

La Junta Gestora del Elda anunció el domingo la desvinculación del grupo inversor italiano y la suspensión cautelar de la actividad deportiva del primer equipo, al tiempo que pidió a la Liga de Fútbol que investigue si el resultado del partido estuvo relacionado con las apuestas.

Entre tanto, el abogado de ese grupo, José Miguel Esquembre, ha presentado dos denuncias en nombre de Nobile Capuani, máximo responsable del grupo inversor italiano.

Una de ellas contra Alfonso Ortuño, ex presidente de la gestora, y David Aguilar, actual presidente, por presunto delito de estafa y administración desleal y otra contra Aguilar por calumnias tras las declaraciones que ha realizado hoy sobre un presunto delito de corrupción en relación con el partido del sábado en Barcelona.

Cheikh Saad, el futbolista denunciante, también se ha referido al papel del entrenador Filippo di Pierro. “Está más claro que el agua”, ha dicho Saad al ser preguntado sobre si el técnico formaba parte de la trama. Además ha señalado a “cuatro o cinco jugadores del Eldense que se han vendido”.

“Le digo al entrenador que tiene que dar las gracias por no ponerme en el once titular. Porque si me pone y yo me enteró de que el partido está vendido, le parto la cara. Les están mintiendo a la afición y al fútbol. Me llamaron por la noche para pedirme que no diera los nombres. Públicamente no los dije, pero a la policía si”, remató.

En concreto, según publicó Sport, el Eldense podría haber sido víctima de un entramado de apuestas ilegales en las que estaría involucrada la mafia calabresa.

Con información de EFE