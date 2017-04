El cantante Barry Manilow sale del armario a los 73 años

Por primera vez Barry Manilow, que se hizo famoso por temas como Mandy, Copacabana y I Write the Songs, ha hablado abiertamente sobre su sexualidad y ha admitido que es gay y que se casó en 2014 con su agente en una ceremonia secreta celebrada en California. El artista, de 73 años, ha reconocido que hasta ahora no había hecho pública su homosexualidad por miedo a la reacción de sus fans.

No obstante, ha explicado que cuando su boda con Garry Kiet saltó a la esfera pública, la respuesta de la gente fue alentadora. “Cuando se enteraron de que estábamos juntos, se pusieron muy contentos”, ha comentado el cantante a People Magazine, a la vez que se ha mostrado sorprendido de que personas a las que ni siquiera conoce le felicitaran por el enlace matrimonial.

Manilow se casó con su novia del instituto antes de conocer a su marido

“Estoy muy agradecido”, ha dicho Manilow, que conoció a Kiet en 1978, por lo que llevan juntos por lo menos cuatro décadas. Y parece que el paso del tiempo no ha hecho mella en su relación a juzgar por las palabras de afecto con las que el cantante habla de su compañero sentimental. “Kief es la persona más inteligente que he conocido en mi vida, y es también un gran chico”, ha añadido.

La pareja se casó en una ceremonia secreta en Palm Springs, en California, en abril de 2014, aunque la noticia salió a la luz al año siguiente. El cantante describe su revelación como “una bendición y una maldición” al mismo tiempo.

Antes de conocer a Kief, Manilow estuvo casado con su novia del instituto Susan Deixler. Una relación que fracasó, según el cantante, porque “era demasiado joven”. Estas nuevas confesiones del cantante sobre su sexualidad coinciden con una serie de actuaciones que el artista tiene previsto llevar a cabo el próximo mes con motivo de su último álbum, This is my town: Songs of New York.

Manilow es intérprete de grandes éxitos como ‘Copacabana’, ‘Mandy’ y ‘I Write the Songs’