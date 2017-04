Gases lacrimógenos asfixian a Capriles en marcha

El líder opositor de Venezuela, Henrique Capriles, se vio afectado por los gases lacrimógenos lanzados por la policía durante una marcha, por lo que tuvo que ser sacado cargado en brazos.

Las fuerzas de seguridad bloquearon el paso de una marcha opositora en Caracas en reclamo por la destitución de jueces del máximo tribunal, que habían suspendido las funciones parlamentarias, una medida que generó protestas y exhortos internacionales a respetar la separación de poderes.

Con silbatos, banderas tricolor y gritando consignas como “elecciones ya” y “los jueces del Tribunal Supremo de Justicia son de cartón”, la oposición marchó desde siete puntos de Caracas, uno por cada juez, para avanzar al centro tomando una importante autopista.

Los manifestantes intentaron llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo buscando su apoyo para la sustitución de los magistrados, pero fueron detenidos a medio camino por equipos antimotines fuertemente resguardados con gases lacrimógenos, tanquetas y camiones hidrantes.

“En Venezuela no hay leche, no hay alimentos, no hay medicinas, pero hay bombas, hay perdigones”, dijo Henrique Capriles minutos antes de verse afectado por los gases lacrimógenos.

“Sentimos vergüenza del Gobierno que hay hoy en Venezuela: la Constitución la violaron”, agregó mientras una multitud a su alrededor gritaba “fuera Maduro”.

Fuente: Reuters

Fuente: Comercio de Perú.