Harry Styles lanza primer single de su carrera como solista

El cantante británico Harry Styles debutó como solista lanzando su primer single. La canción lleva por título Sign Of The Times: una balada pop co-escrita con el productor Jeff Bhasker, quien ha trabajado previamente con artistas como Kanye West, Jay Z y Mark Ronson.

El tema debutó en BBC Radio 1 este viernes, emisora que conversó con el artista posterior al estreno. “Es la canción de la que estoy más orgulloso de escribir”, declaró Styles.

El cantante de 23 años hará la presentación en vivo del tema el próximo 15 de abril en el programa estadounidense Saturday Night Live y el 21 de abril en el programa británico The Graham Norton Show.

Según el portal NME, el videoclip de esta canción se estrenará a fin de mes. Recientemente, se filtraron imágenes del cantante colgando de un helicóptero para el rodaje de este video, registrado en Escocia.

La canción forma parte de su primer disco solista, que fue grabado en Jamaica para “evitar distracciones”, señaló el propio cantante, que alcanzó la fama mundial integrando la exitosa boy band One Direction.

El quinteto formado en el programa de talentos X Factor decidió hacer un receso a fines de 2015, después de la mediática salida de Zayn Malik. Fue éste el primero en iniciar una carrera en solitario, lanzando el disco Mind of Mine, en 2016, y ya difundió un adelanto del que será su segundo álbum, la canción Still Got Time.

Fuente: La Tercera.