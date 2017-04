Diosdado Cabello advirtió que en Venezuela “no habrá elecciones generales bajo ninguna circunstancia”

Uno de los mayores reclamos que exigen los opositores que desde hace casi un mes se movilizan día a día para protestar contra el régimen militar de Nicolás Maduro es el desarrollo de elecciones presidenciales anticipadas. Sin embargo, este lunes, Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), advirtió que en Venezuela “no habrá elecciones generales bajo ninguna circunstancia”.

Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV

“Nosotros no vamos a violar la Constitución. Elecciones generales no van haber bajo ninguna circunstancia, no hay manera, no hay forma”, declaró el ex vicepresidente, durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Incluso ante la supuesta posibilidad de llevar a cabo una elección, el dirigente chavista envió un irónico mensaje a la oposición.

“El CNE es un poder autónomo en Venezuela, nadie puede obligar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a tomar decisiones. Si el CNE convoca hoy mismo a elecciones, iremos nosotros solos porque ellos no tienen partido”, indicó.

Por su parte, Cabello criticó el “Plantón” que realizaron este lunes los venezolanos: “Esta mañana había un grupo reducido de personas trancando algunas vías. La derecha no volverá a gobernar, con la Constitución vamos a derrotar la violencia y el terrorismo que intenta generar la oposición”.

Sin embargo, ante las protestas pacíficas, las fuerzas chavistas una vez más apelaron a la represión en zonas como Mérida, según denunciaron algunos manifestantes a través de las redes sociales.

El actual vicepresidente del PSUV responsabilizó a la oposición por la violencia que reina en Venezuela. “Esta derecha con las manitas blancas, es la que está operando estos focos de violencia, la misma incluye a Leopoldo Lopez, Capriles, Julio Borges. Cada día serán violentas”.

Además, anunció que el próximo 1 de mayo se realizará “la más grande de las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras”.

Fuente: Infobae.