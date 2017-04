Mourinho confirma que Valencia está listo para jugar el derbi este jueves

El técnico del Manchester United, José Mourinho, confirmó este miércoles que Antonio Valencia y Ander Herrera están en forma y listos para el derbi del jueves ante el Manchester City, no así Paul Pogba. El ecuatoriano estaba en reposo, incluso no participó en el partido del domingo en que el United venció 2-0 al Burnley. En ese encuentro, Pogba tuvo que abandonar la cancha debido a una lesión y fue sustituido por Michael Carrick. Consultado sobre quiénes volverían para el partido en el Etihad Stadium, Mourinho dijo que “Valencia. Vamos con lo que tenemos y luchamos con lo que tenemos. Confío en los muchachos y vamos con todo lo que tenemos hasta el último segundo de la temporada”. Cuando se le consultó si Pogba y Herrera estaban en condiciones de volver, el técnico respondió que “Paul, no. Herrera, sí”. Manchester United prescinde además de Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Juan Mata, Chris Smalling y Phil Jones, por lesiones. Los ‘Diablos Rojos’ se sitúan a un punto del Manchester City (4º), en la pelea por entrar en la Champions.

Fuente: El Telégrafo.