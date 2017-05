“Dunkirk” de Nolan muestra horrores de guerra en nuevo tráiler

Hizo cine de superhéroes, fantasía e incluso ciencia ficción. Con “Dunkirk” (“Dunquerque”), basada en hechos reales, el cineasta Christopher Nolan ingresa al género bélico. La historia reveló su tráiler principal este viernes.

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, “Dunkirk” muestra la llamada Operación Dínamo, donde más de 300.000 soldados aliados fueron rescatados de la había de Dunquerque (Francia) entre el 26 de mayo y 4 de junio de 1940.

Entre las historias de “Dunkirk” vemos al galardonado Mark Rylance como un civil capitán de barco, el cual recibe el llamado de rescatar a los soldados varados. En el camino encuentra a uno de los combatientes (Cillian Murphy), aterrado al saber que volverá al peor lugar sobre la Tierra.

El tráiler incluye fragmentos del discurso “Pelearemos en las playas” de Winston Churchill, ex primer ministro británico durante la guerra: “Pelearemos en las playas, pelearemos en las zonas de aterrizaje, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en las colinas; nunca nos rendiremos”.

“Dunkirk” cuenta con las actuaciones de Tom Hardy (“The Dark Knight Rises”), Kenneth Branagh (“Alien: Covenant”), Harry Styles (One Direction), Elliot Tittensor (“Shameless”), Will Attenborough (“The Hollow Crown”), James D’Arcy (“Agent Carter”), etc.

DATO

“Dunkirk” llega a cines de Perú el jueves 27 de julio (viernes 21 en Estados Unidos).

Fuente: El Comercio de Perú.