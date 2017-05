Wisin se quiebra y llora al recordar la pérdida de su hija

El cantante puertorriqueño Wisin se quebró al recordar la muerte de su hija Victoria, durante una entrevista en el programa de Don Francisco que fue publicada en YouTube.

Hace ocho meses, el ex integrante del dueto Wisin & Yandel hizo pública la condición con la que nació su hija: el Síndrome de Patau o Trisonomia 13, un trastorno genético que afecta el sistema nervioso y cardíaco. Poco tiempo después, la pequeña murió.

Durante la entrevista, Wisin fue consultado sobre este difícil momento. No pudo evitar derramar lágrimas.

“Solemos darle importancia a cosas que no tienen sentido. Después de esta pérdida, yo he entendido que necesitaba pasar tiempo con mis hijos”, dijo el artista, quien se quebró inmediatamente después de esta reflexión.

“Yo creo que nada pasa por casualidad, y he podido levantarme”, añadió luego para contar cómo, desde la gestación de la niña, tanto él como su esposa, Yomaira Ortiz, vivían con la incertidumbre de saber qué pasaría con la pequeña.

“Nos dijeron que Victoria moriría durante el parto y no fue así. Estaba esa incertidumbre de cuándo iba a fallecer. Salía del país con ese miedo de recibir esa llamada. Cuando sonaba el teléfono y era mi señora, decía: ‘Señor que no me diga que Victoria murió’. Pero a los 30 días lamentablemente pasó. Lo afrontamos. Estábamos en Puerto Rico. Pude estar ahí en ese momento y pude afrontarlo con valentía, gracias a Dios”, finalizó el intérprete.

En otra parte de la entrevista, que también fue compartida en la cuenta de YouTube de Telemundo, Wisin recalcó lo importante que es la fe para él

“Es un capítulo en mi vida que jamás pensé pasar. Siempre uno piensa que a nivel profesional te puede pasar cualquier cosa, pero cuando te toca tan de cerca a nivel personal, es un golpe bajo. Muchas cosas pasaron por mi mente. A veces creemos que podemos tener el control y que el dinero puede comprar todo y no es así. Estamos confundidos”, añadió el cantante, cuyo nombre real es Juan Luis Morera Luna.

Fuente: Comercio de Perú.