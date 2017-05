Se confirma prisión preventiva contra Alecksey Mosquera

El Tribunal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Pichincha negó el recurso de apelación y ratificó la prisión preventiva contra el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, acusado por el presunto delito de lavado de activos. Mosquera fue detenido luego de que se hiciera pública la noticia de que recibió un millón de dólares de la empresa Odebrecht.

Rigoberto Ibarra, abogado del exministro de este Gobierno, alegó que su cliente está injustamente detenido, porque no existen indicios claros y precisos que sustenten la acusación de la Fiscalía y menos para que se mantenga la prisión preventiva.

Reconoció que existen unos depósitos en la cuenta de su cliente, pero el tema sigue siendo investigado y esos recursos son producto de servicios profesionales (consultoría) que ha prestado Alecksey Mosquera, aunque no dijo a qué persona natural o jurídica. No descartó la posibilidad de que Mosquera se someta a la figura de la colaboración eficaz con la justicia y que de ello está conversando con su cliente. Ramiro Albarracín, abogado de Marcelo Endara, otro de los procesados, sostuvo que la Fiscalía no ha podido demostrar que en este proceso exista un soborno de Odebrecht.

Contraparte

Fabián Salazar, en representación de la Fiscalía, expuso que existen suficientes elementos para mantener la prisión preventiva y que uno de ellos era el informe de la Policía del Principado de Andorra, en el que se habla de la existencia de un testaferro, que era Marcelo Endara, que sirvió para que Odebrecht realizara los sobornos en las compañías ‘offshore’ de propiedad de Mosquera.

El fiscal Salazar alegó que no hay elementos que hayan variado el pedido que sustentó Fiscalía el 22 de abril, durante la audiencia de formulación de cargos, en la que se pidió la prisión preventiva de Mosquera. (LC)

Cifra

2 procesados hay en este caso.

