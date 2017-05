Festival chileno reúne a Guns N’ Roses, The Who, Def Leppard y Aerosmith

Las leyendas del rock mundialThe Who y Guns N’Roses se reunirán junto a Aerosmith y Def Leppard en un inédito megafestival que disfrutarán los fanáticos chilenos durante dos jornadas en Santiago el 29 y 30 de septiembre.

Lo que comenzó como un rumor meses atrás fue tomando forma hasta convertirse en una realidad. La productora The FanLab anunció este jueves la realización del Stgo Rock City, que reunirá por primera vez en Chile a estas cuatro fabulosas bandas.

El plato fuerte de la cita será la actuación de los británicos The Who, que tras 50 años de carrera visitarán por primera vez Chile y Sudamérica.

The Who es una de las bandas cumbres del rock inglés gracias a éxitos como “My generation”, “Who are you” o el álbum “Quadrophenia”, que los puso al nivel de los Rollings Stones o los Beatles.

El grupo, que también tocará en Brasil y Argentina, estará liderado por el mítico guitarrista Pete Townshend y el cantante Roger Daltrey, los dos sobrevivientes de la banda original, tras la muerte del extrovertido baterista Keith Moon en 1978 y el formidable bajista John Entwistle en 2002.

Junto a ellos, tocará los Guns N’Roses, que volvieron a reunirse el año pasado a la cabeza del controversial Axl Roses y que actuaron en Chile en octubre. También participarán las megabandas Aerosmith y los británicos Def Leppard, estos últimos también por primera vez en Chile.

El anuncio del concierto, que se realizará en el estadio Monumental, en el sur de la capital chilena, causó gran expectativa entre los fans del rock que esperan con ansias el inicio de la venta de las entradas que comenzará el próximo jueves con precios de entre 58 y 434 dólares por día.