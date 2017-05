Los 10 mandamientos del viajero prudente

01 No te olvides de renovar el pasaporte

Los pasaportes y el DNI tienen la mala costumbre de caducar. En algunos países se exige que su periodo de validez sea de más de seis meses. Comprueba que no es tu caso y escanea el pasaporte, las confirmaciones de reserva de los hoteles y otros papeles importantes, y mándalos a una dirección de correo electrónico para poder recuperarlos desde el móvil o el ordenador en caso de perder los originales. En todos los vuelos internacionales, aunque solo se haga un tramo doméstico del recorrido (por ejemplo, Madrid-Barcelona en un vuelo con destino final Moscú), los niños necesitan DNI o pasaporte.

02 Planifica tu ruta

Viajar sin un plan establecido es divertido, pero se corre el riesgo de meter la pata con las costumbres locales o de perderse lugares interesantes. Antes de iniciar el viaje, procura disponer de información actualizada sobre los lugares que vas a visitar. Procura reservar alojamiento antes de viajar a un destino nuevo, sobre todo si llegas de noche.

03 Viaja ligero

¿Cuál es la mejor maleta que existe? Sin duda, la que no hay que facturar. El secreto es meter toda tu ropa en un equipaje de mano como el que lleva George Cloney en Up in the air: un pequeño trolley con ruedas y asidero extensible que no pasa de los 55 centímetros de alto, el máximo permitido por la mayoría de las aerolíneas si el viajero quiere llevarla consigo. Así te evitarás el fastidio de facturar antes del despegue y la espera junto a la cinta transportadora tras el aterrizaje. O el cabreo por no tener ropa limpia para cambiarte tras un interminable vuelo de 12 horas, en el caso de que el equipaje se retrase o extravíe. En los viajes de larga distancia, lo más probable es que tengas que facturar algún bulto. Quita los viejos marbetes de facturación: pueden confundir al personal del aeropuerto y hacer que tu equipaje acabe en Waikiki. Identifica la maleta con una etiqueta donde aparezca tu nombre completo y un teléfono de contacto, pero no la dirección, que podría invitar a algún caco a hacer una visita a tu casa mientras estás fuera. Pon candados en los cierres de cremallera. Guarda la ropa por separado en bolsas de plástico con cierre hermético, así no se arrugará. Si viajas en pareja, reparte la ropa en dos maletas, por si una de ellas se pierde. Elige bien la ropa que vas a llevar durante el viaje, que sea cómoda y suelta. En los vuelos lleva siempre una chaqueta o algo ligero de abrigo, aunque vayas al Caribe.

04 Viaja despacio

Es mejor visitar pocos lugares con calma que dar la vuelta al mundo en una semana. Deja algunos días para descansar y relajarte. Regálate una buena comida o un buen alojamiento cuando te lo pida el cuerpo.

05 Haz el ‘check-in’ antes de llegar al aeropuerto

Si puedes facturar online evitarás colas en el aeropuerto, afrontarás con más garantías un posible overbooking y podrás elegir asiento. Lleva una copia en papel de la tarjeta de embarque: los móviles a veces se rompen o se quedan sin batería.

06 Deja tiempo suficiente de conexión entre vuelo y vuelo

En especial en los intercontinentales, o si viajas con billetes cerrados (que no admiten cambios).

07 No te asegurarás en vano

Un seguro que garantice tu asistencia o repatriación en caso de enfermedad o accidente graves es imprescindible. Para determinados países, o si se van a realizar actividades como el buceo, el esquí o el montañismo, se necesitan pólizas especiales. Hazte con la tarjeta sanitaria europea si planeas moverte por Europa. Infórmate asimismo de las vacunas o profilaxis recomendados para el lugar al que vayas a viajar.

08 Desactiva los datos del móvil cuando viajes al extranjero

Una solución, si no dispones de una red wifi abierta, pueden ser los MiFi, pequeños routers de bolsillo como WiFi Away, Lowi o Netgear. Permiten conectar hasta 10 dispositivos a Internet y funcionan con batería y tarifa prepago (precio en función de la cobertura, la duración y la velocidad). Usa mapas y guías que funcionen sin conexión a Internet.

09 No llames la atención ni presumas de Smartphone

Hacer ostentación de iPhone, cámara o deportivas de diseño es una invitación a que te roben en los lugares menos favorecidos.

10 Sal de tu zona de confort

Estás de vacaciones, así que disfruta. Prueba nuevos alimentos, relaciónate con los lugareños, no discutas de política ni de religión y se respetuoso por encima de todas las cosas.

Fuente: El país.