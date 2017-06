El petróleo vuelve a salvar del déficit a la balanza comercial

La sequía comercial del 2016 ya no es más que eco. Las transacciones al exterior han recuperado cifras del 2015, cuando la caída de precios del petróleo empezaba a sentirse y las salvaguardias no se habían instalado aún en los formularios aduaneros. El primer cuatrimestre del año recuperó unos montos de más de 6.000 millones, aunque no alcanzan los registros de la época dorada de la exportación.

El petróleo, como en sus buenos tiempos de cotización, vuelve a salvar el déficit de la balanza comercial, compensando la salida de divisas a través de importaciones con ventas de barriles.

En total, Ecuador vendió de enero a abril 6.329 millones de dólares, cuando hace un año obtenía 4.890 millones de dólares en el mismo período y en 2015 eran 6.401 millones de dólares. De hecho, al desglosar las exportaciones en petroleras y no petroleras, ambas guardan un parecido mayor con los montos de 2015, mucho más generosos que los de 2016.

En cambio, las importaciones aún se comportan con poco dinamismo, pues crecen por encima de lo registrado el año pasado, pero todavía están lejos del nivel de 2015. Y eso es lo que facilita que la balanza comercial, de enero a abril, se haya mantenido en positivo, pese a que las salvaguardias estaban tan solo a falta de un tramo para ser desmontadas durante ese período.

Las importaciones se anotaron 5.619 millones de dólares en el primer cuatrimestre, cuando el año pasado fueron 4.842 millones de dólares y en 2015, 7.620 millones de dólares.

La diferencia entre 2015 y 2017 está, sobre todo, en las importaciones petroleras. Este año, Ecuador necesitó comprar 973 millones de dólares en productos relacionados con el petróleo, mientras que hace dos años, esa cifra llegaba a 1.457 millones de dólares.

Con este comportamiento, la balanza comercial acumula un primer cuatrimestre de ganancias donde Ecuador se queda con 709 millones de dólares al restar exportaciones contra importaciones. La balanza petrolera, consentida por la estabilidad de precios del barril gracias en buena parte al pacto de recorte en la extracción por parte de los miembros de la OPEP, generó un colchón de enero a abril de 1.264 millones de dólares, lo que ha permitido amortiguar los 555 millones de dólares en negativo que mantiene la balanza no petrolera. Pese a las cifras en rojo, esta ecuación aún está lejos del déficit de 2.093 millones de 2015. Habrá que esperar un par de meses para ver con más detalle cómo se comporta el equilibrio comercial, ya libre totalmente de salvaguardias.

Estados Unidos

Sigue siendo el mayor socio comercial de Ecuador. En el primer cuatrimestre, el país exportó a Estados Unidos 2.181 millones de dólares, cuando el año pasado esa cifra era de 1.595 millones de dólares. Eso equivale a un aumento en las ventas a EE. UU. de 586 millones de dólares en un año.

Unión Europea

El acuerdo comercial vigente desde enero le ha sentado bien a las transacciones entre Ecuador y Europa. En los cuatro primeros meses, las arcas del país han recibido casi 180 millones más que el año pasado, pese a haber sido superado por Asia. Las exportaciones a la Unión Europea alcanzaron los 1.076 millones de dólares.

Asia

La región asiática presiona hacia arriba para convertirse en uno de los principales bloques socios comerciales de Ecuador. De enero a abril, compraron al país productos por valor de 1.118 millones de dólares- superando a la UE- cuando un año antes, esa cifra era de 809 millones de dólares.

Expreso