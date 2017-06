Jorge Glas se defendió del caso Odebrecht, habló de su vida familiar, hizo un recuento de la ‘década ganada’ y aseguró que no le gusta la política, pero que más le ha podido “el deseo de servir al pueblo”.

Así se podría resumir el encuentro entre el periodista Diego Oquendo y el Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, en una entrevista para Radio Visión.

En sus largas intervenciones adelantó que estará en Manabí entregando casas y centros de salud e insistió, que los que lo denuncian como parte del caso Odebrecht no tienen ninguna prueba. “A Jorge Glas no le han encontrado un dólar partido por la mitad mal habido”, recalcó.

¿Por qué la Asamblea impide que comparezca Jorge Glas?

Los intentos de algunos legisladores para que el vicepresidente se acerque para hablar sobre el caso Odebrecht, siempre terminan vetados. Glas explicó el porqué: “Los compañeros no me llamaron a comparecer porque no hay ninguna prueba contra mí”.

¿Tiene alguna primicia de la lista de Odebrecht?

Sobre la esperada lista no se pronunció y dijo desconocer quiénes están allí, sobre todo porque no tiene nada que ver con el área de justicia. Pidió que se “confie en el estado de derecho”.

Glas sería la ‘pesadilla’ de Odebrecht

El mandatario calculó cerca de 400 millones, como cifra que dejó de percibir Odebrecht, debido a los contratos que el Gobiernos e encargó de dar de baja.

