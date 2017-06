7 señales del estado de ánimo del gato según la posición de su cola

Muchos conocen a los gatos como animales fríos en comparación a los amigos caninos. En el caso de estos últimos, sus expresiones emocionales son externalizadas de manera directa y precisa. Pero los gatos comunican mucho más de lo que se cree.

“El lenguaje corporal y gestual del gato es su principal medio de comunicación. Indica sus distintos estados de ánimo. Estas posiciones de la cola, para poder comprenderlas, es necesario conocer el estado de ánimo del gato en general, observarse en un conjunto con la postura del resto del cuerpo y las expresiones gestuales”, aseguró a Infobae el doctor Ricardo Luis Bruno (MP 6170),médico veterinario de la UBA y especialista en comportamiento animal.

Los músculos caudales son estriados y, como tal, dan movimiento voluntario, aunque algunas condiciones mentales o físicas, pueden causar movimientos involuntarios (iStock)

“La cola de gato contiene de 18 a 23 vértebras caudales, o vértebras de la cola, dependiendo de la raza y el gato individual. Los músculos de la cola descansan debajo de las vértebras lumbares, el sacro inferior de la espalda y las vértebras y se unen a través de los tendones. Los músculos caudales son estriados y, como tal, dan movimiento voluntario, aunque algunas condiciones mentales o físicas, pueden causar movimientos involuntarios”, aseguraron especialista de gatospedia.

La cola de un gato es su marcador nato de expresión, el clásico ejemplo es cuando la mueven de lado a lado de manera enérgica, todos saben que este accionar es señal de enfado y ofuscamiento. Pero existen muchas posiciones más que, comúnmente, pasan desapercibido y que ayudaran a comprender que quieren comunicar los felinos a través de esta extremidad.

Cola hacia arriba

Mediante la posición en alta de la cola del el gato manifiesta su felicidad plena y lo mucho que extraño a sus dueños (iStock)

Mediante esta posición el gato esta manifiesta su felicidad plena. Es muy común al ingresar al hogar que el felino espere a su dueño con esta clara posición. Lo que está comunicando es que está contento de verlos.

Cola baja

En contraposición del detalle anterior, la cola baja representa tristeza o simplemente desinterés. Este factor puede darse por muchos motivos, depresión emocional o bien algún cambio sustancial en su rutina que afectó su comportamiento.

Movimientos rápidos y frenéticos con la cola

Esta es una clara señal de enfado. Cuando el movimiento es suave, actúa como una señal de alerta que implica que no está de humor y necesita espacio o bien está concentrado en otra cosa. Cuando el movimiento se hace más veloz, claramente está enfadado y puede llegar a volverse agresivo si se continúa hostigándolo.

Cola rígida

La cola rígida, Lo que comunica es que quiere o está a la espera de algo (iStock)

Esta típica posición podrá ser fácilmente reconocida por quienes conviven con gatos. Lo que comunica es que quiere o está a la espera de algo. Comúnmente esta típica reacción se observa cuando se le da su comida predilecta, esos minutos previos su cola confirma que es lo que está deseando.

Cola inflada y arqueada

Es una clara señal de miedo y susto. Cuando el felino manifiesta esta posición lo mejor es realizar movimientos suaves para darle tranquilidad. Comúnmente son animales muy perceptivos y asustadizos, en estos caso puede llegar a ser agresivo si no se los trata con delicadeza y suavidad.

Cola entre las patas

La cola entre las patas ser señal de frustración por un acontecimiento específico como no encontrar su juguete o bien no haber podido cazar su presa (iStock)

Al igual que los perros, también expresa temor por algo en especial. Puede ser señal también de frustración por un acontecimiento específico como no encontrar su juguete o bien no haber podido cazar su presa.

Con la punta hacia un lado

Los felinos son sin dudas uno de los animales domésticos más curiosos. Casi las 24 horas del día observan los movimientos de los humanos y husmean las actividades. Esta posición de la cola denota curiosidad por algo específico.