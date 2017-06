Miley Cyrus y Jimmy Fallon se disfrazaron y se convirtieron en cantantes del metro

Anoche durante el programaThe Tonight Show vimos cómo Miley Cyrus y Jimmy Fallon enloquecieron el metro de Nueva York, exactamente en la estación Rockefeller Center, donde llegaron disfrazados y cantaron como si fuesen un par de músicos de la calle que usualmente eso hacen en el transporte público.

Y aunque llevaban pelucas, sombreros y gafas oscuras para pasar de incógnito muchos fanáticos de la cantante la reconocieron por su inigualable voz justo cuando cantaba “Jolene” de Dolly Parton.

La multitud se fue formando gradualmente a su alrededor ya que los neoyorquinos sabían qué estaba pasando.

Cuando ambos cantantes revelaron sus identidades al quitarse “el disfraz” la gente enloqueció y comenzaron los gritos de emoción.

Miley entonces dijo a la multitud que era su primera vez en una estación de metro y fue muy bien recibida al cantar éxitos como “Party in the USA” en donde incluso cambió la letra para cantar “it’s a party in the subway” (es una fiesta en el metro)