Estrenan el tráiler de ‘Jumanji 2: Welcome to the jungle’

Se terminó la espera, eltráiler de ‘Jumanji 2: Welcome to the jungle’ fue publicado este jueves. Quienes esperaban el avance, ya pueden conocer esta nueva versión del filme.

Jumanji ya no se trata de un juego de mesa sino de un videojuego, el cual transporta a los participantes hacia la selva donde se encontraran con diversas dificultades. Los jugadores en esta ocasión estarán encarnados por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, y Karen Gillan.

Este filme se trata de una readapción de la película estrenada en 1995, que fue protagonizada por Robin Williams.

En las redes sociales, quienes esperaban el filme han dado sus copiniones sobre lo que será ‘Jumanji 2: Welcome to the jungle’, que se estrenará en diciembre de este año. Mientras que unos resaltan las escenas de acción y de comedia, hay otros que manifiestan no estar de acuerdo con lo cambios que ha tenido la película.