Este jueves Cristiano Ronaldo presentó a sus gemelos, quienes llegaron al mundo por gestación subrogada, el mismo procedimiento por el cual tuvo a su primer hijo, Cristiano Ronaldo Jr, en 2010.

“Tan feliz de poder sostener a los dos nuevos amores de mi vida”, escribió el delantero en sus redes social y publicó una imagen junto a sus bebés.

Hasta el momento se desconocen los nombres que la estrella del Real Madrid eligió para sus niños, aunque el periódico británico The Sun, informó que se llaman Eva y Mateo.

Ronaldo se encuentra en pareja con la modelo española Georgina Rodríguez, de 23 años, pero ella no es la madre de los niños. El diario The Sun había revelado que la mujer que alquiló su vientre vive en la costa oeste de Estados Unidos, pero no reveló su identidad.

Este jueves el delantero de 32 años abandonó la concentración del plantel de Portugal que se encuentra disputando la Copa Confederaciones, para poder conocer a sus hijos que nacieron hoy.