En el oficialismo hay voces que apoyan el juicio a Glas

Tiene varias lecturas en el mismo movimiento. Eso ocurre con el juicio político al vicepresidente Jorge Glas, por su supuesta responsabilidad política en el caso de corrupción de Odebrecht.

La mayoría de legisladores del oficialismo opina que no hay pruebas para llevar al banquillo de los acusados al segundo mandatario.

Sin embargo, algunos de los integrantes de esa bancada aseguran que la interpelación es una buena oportunidad para demostrar su inocencia.

Eso dijo a EXPRESO Jorge Yunda, de Alianza PAIS. “Si el pedido a juicio político cumple con todos los requisitos, será una ocasión para que el vicepresidente limpie su nombre”.

Para él, es necesario aclarar todas esas acusaciones por el bien de PAIS y por la tranquilidad del Gobierno. “De una vez por todas, deben aclararse esos temas. Hasta ahora no existen pruebas contundentes, pero hay un desgaste innecesario por las dudas que pesan sobre él”, agregó.

Otros legisladores de la misma bancada creen que se requiere reglamentar mejor los juicios políticos.

Ricardo Zambrano, colega de Yunda, señaló que cualquier funcionario está sujeto a un control político. Pero hay que cumplir con requisitos básicos, no con motivaciones para dañar la honra. “En este caso, las pruebas no son en contra de Jorge Glas, sino de otros funcionarios”, recalcó.

Al otro extremo de ellos, se encuentran otros oficialistas que insisten en blindar al vicepresidente.

Silvia Salgado, socialista y aliada al Gobierno, explicó que si se presumen delitos hay que ir a la justicia. “El juicio político no investiga delitos porque esa no es su competencia. Aquí no cabe la interpelación porque no hay pruebas”, subrayó.

En la bancada opositora hay tres legisladores que apoyan esa tesis. Uno de ellos es Freddy Alarcón, de Sociedad Patriótica (SP).

Él no firmó la petición para el juicio al segundo mandatario. Alarcón, además, ha votado a favor de Alianza PAIS en el plenario. “Hay que tener responsabilidad política. Respaldaré la interpelación si hay pruebas en contra de Glas”.

Pero el juicio va más allá del apoyo. No solo medirá las fuerzas entre la oposición y los oficialistas que quieren desmarcarse del correísmo. También evidenciará la intención del Legislativo de luchar o no contra la corrupción, destacó César Ulloa, docente de la Universidad de las Américas.

Él explicó que la oposición no tiene los 91 votos necesarios para destituir a Glas. “Veremos lo que provoca el juicio en la disidencia de PAIS y en la movilización social que pueda determinar la salida de Glas”.

Requisitos para el juicio

Solicitud

Según la alianza CREO-SUMA, el pedido de juicio político está fundamentado.

Cargos

Las organizaciones hicieron la formulación, por escrito, de los cargos contra Glas.

Pruebas

Otro requisito es el anuncio de la totalidad de la prueba y las firmas de los peticionarios.

Reacción

Glas critica el nivel de la oposición

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, aseguró que la oposición quiere desestabilizar al país.

Así respondió desde Esmeraldas al pedido de juicio político en su contra, de la coalición CREO-SUMA. “Siento vergüenza ajena del nivel de ciertos asambleístas de oposición. Pero creo que todas las inquietudes ya fueron presentadas en la Comisión de Fiscalización”, subrayó.

Para él, esas acciones forman parte de un proceso de desestabilización política, un golpe blando parlamentario al estilo de lo sucedido en Brasil, dijo.

