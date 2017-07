Diez famosos que sufrieron un pasado de pobreza y necesidades

Tom Cruise. Debido a que su familia era de pocos recursos y por la inestabilidad de su padre, Tom Cruise tuvo que vivir una etapa llena de pobreza en su infancia. Pasó por más de 15 colegios y luego tuvo que recorrer el país entero para encontrar algún empleo que de alguna manera le ayudara a sobrevivir, mientras seguía su sueño de ser actor.

Jennifer López. La protagonista de ‘Shades of Blue’ durmió por un largo tiempo en su estudio de baile al no tener suficiente dinero. Tras dejar su hogar en el distrito de Bronx, en Nueva York, López entró en una situación de absoluta precariedad en la cual tuvo que alimentarse solamente de las bases de las pizzas, pues su costo no superaba un dólar.

Selena Gómez. Su madre, quien la tuvo a los 16 años, no contaba en aquel entonces con los recursos necesarios para mantener a Selena. Le hacia falta dinero hasta para movilizar su automóvil, pues no quería pedirles dinero a sus padres.

Leonardo DiCaprio. También es otro actor que tuvo una infancia llena de bajos recursos. Cuando tenía apenas un año, sus padres tomaron rumbos diferentes y por eso le tocó vivir con su madre en suburbios de mala reputación en la ciudad de Los Ángeles.

Daniel Craig. Este James Bond, quien ahora participará del espectáculo ‘Purity’, también estuvo en la pobreza. El momento más difícil de su vida lo tuvo que vivir cuando se fue a estudiar a Londres. Durmió muchas veces en los bancos de Hyde Park porque no le alcanzaba el dinero para arrendar un dormitorio. Además, no tenía ningún respaldo familiar, pues sus padres lo habían perdido todo por las deudas.

Jessica Alba. Cuando Jessica era una niña, sus padres eran de bajos recursos, por ello, sufrió una infancia con situaciones de precariedad. Además, fue bastante enfermiza, lo que impidió que la situación de sus padres no mejorara en aquella etapa.

Jim Carrey. Aunque tuvo que vivir una vida bastante difícil, nunca dejó el sentido del humor. Este talentoso actor no pudo concluir sus estudios, por lo que en su juventud terminó trabajando en una empresa de limpieza y como payaso de un cabaret.

Sarah Jessica Parker. La protagonista de ‘Sex and the City’ también tuvo que vivir una vida sin dinero. Cuando era joven, gracias a la beneficencia pública, Parker vivió junto a sus siete hermanos, muchas veces sin servicios básicos, como agua y luz.

Johnny Depp. El actor pasó una infancia difícil a causa de que sus padres no tenían dinero ni casa para vivir. A Depp le tocó dormir durante un año en un motel y luego por la separación de sus padres cayó en el mundo de las drogas y el alcohol.

Halle Berry. Antes de llegar a la pantalla grande, esta actriz tuvo que vivir con su madre en albergues de mendigos. Cuando sus padres se divorciaron, la madre de Berry se hizo cargo de ella pero siendo una sencilla enfermera de profesión a quien el sueldo no le alcanzaba para mantenerla.

Fuente: El Mundo.