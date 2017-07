Caso Gabela se lleva a la Presidencia de la República

El informe final que emitió el Comité Interinstitucional que creó el expresidente Rafael Correa para investigar la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, cumplió dos años de estar en etapa de investigación previa en la Fiscalía del Estado, y ahora se plantea que se lo haga público.

Patricia Ochoa, viuda de Gabela, remitió a inicios de junio pasado al fiscal general, Carlos Baca Mancheno, un pedido para que se le entreguen copias certificadas de dicho documento en el que se reseñan detalles de la investigación que realizó el perito Roberto Meza Niella de la muerte del general, quien denunció presuntas irregularidades en la adquisición de siete helicópteros Dhruv para la FAE en el 2008.

El 2 de julio pasado se cumplieron dos años desde que la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, remitiera este informe al Ministerio Público para su investigación, y según Ochoa, concluyó la etapa de indagación previa, por lo que pide que este se haga público.

“Ya no hay para qué guardar la reserva de todos los documentos que me entregó la exministra, porque ya terminó la indagación previa. Nosotros queremos ese informe para ver si es verdad que tienen firma y sumilla del perito Meza, porque el que me entregaron a mí no tiene”, contó Ochoa.

Además, “estamos pidiendo la investigación que se ha hecho en estos dos años de este informe. Ellos ya debían tener algo para informarnos y nunca nos han informado nada, ni nos han llamado a ninguna diligencia. No hemos sido llamados a nada… Para que vea la importancia que le dieron”, dijo.

La cartera de Justicia contrató a Consultora Pericial, del argentino Meza, por $ 78.000, la cual concluyó que el hecho se debía a un “delito común”, descartando “el asesinato en la modalidad de sicariato y el robo de información”.

Y aunque el perito entregó su informe en septiembre de 2013, en el 2015 denunció que supuestamente se le pidió que “se eliminen capítulos sustanciales” de sus análisis a lo que él no accedió, dijo.

Zúñiga, ahora al frente de la Secretaría de Drogas, desmintió a Meza y aseguró que el comité “no tiene nada que esconder”, pues la evidencia es el documento que la firma entregó y “es una prueba de las mentiras que se están diciendo”.

Ochoa también dirigió el 29 de mayo pasado una petición al presidente Lenín Moreno para que los reciba y “tratar temas netamente de carácter profesional” respecto del caso Gabela. Esta tarde la recibirá.

Una vez que puedan acceder al informe que entregue la Fiscalía, Ochoa prevé recurrir a instancias internacionales para denunciar al Estado por “denegación de justicia”.

El Universo