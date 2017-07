Una niña murió electrocutada por su teléfono celular mientras se bañaba

Pero 20 minutos después, Madison aún no había salido de allí. Logan Coe, su padre, volvió a llamarla, pero ya no escuchó nada del otro lado. Al ingresar al cuarto de baño, la encontró inconsciente en el agua y con suSamsung Edge Plus enchufado a la pared y sumergido. El teléfono se había caído en el agua y la había electrocutado. La mano de la adolescente tenía una quemadura, según relató la familia a medios locales.