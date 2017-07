El nuevo iPhone puede costar más de 1.200 dólares

Hasta que vea la luz en otoño, la cascada de rumores parece inevitable. Ahora le ha tocado el turno a los colores y al precio. De acuerdo a dos ‘tuits’ de Benjamin Geskin, especialista en filtraciones sobre tecnología y móviles, cuatro serán las opciones para los usuarios del futuro iPhone 8, incluyendo una de efecto espejo, en un intento de animar aún más las ventas de su producto estrella.Por otra parte, el popular bloguero John Gruber ha asegurado a la cadena CNBC que el iPhone 8 podría costar 1.200 dólares (unos 1.050 euros), por encima de los 1.000 dólares de los que se ha hablado en los últimos meses y casi el doble del precio del modelo anterior.Es algo que también concuerda con lo expresado por Josh Brown, que ha recordado que se trata de un producto de lujo y no de un teléfono cualquiera. “Lo han convertido en un producto de suscripción. Muy poca gente entra en una tienda y escribe un cheque por 1.000 o 1.200 dólares”, indicó el experto. En cuanto a los colores, Geskin no ha confirmado de qué colores se trata pero sí ha compartido una imagen de cómo puede ser el modelo “espejo”, moderno y un estilo que hasta ahora no había explorado el gigante de Cupertino. En base a eso, la especulación es que se obtengan de la lista existente para el iPhone 7, incluyendo el rosado, el dorado, el plateado y el rojo como parte de su colaboración con Product Red y su lucha con el virus del sida.También está la teoría de la necesidad imperiosa de la marca de agitar sus opciones de colores para garantizarse un éxito de ventas. La expectación por el iPhone 8 parece estar superando a la de anteriores modelos, quizá por la escasa innovación que ofreció el 7 o quizá por el décimo aniversario del invento más próspero de Steve Jobs.Geskin ha asegurado que su fuente es de un buen conocedor de los planes de Apple y que la opción espejo podría ofrecerse en negro o en plateado, un rumor que se une al de los últimos días en torno a la eliminación de la huella dactilar como sistema de seguridad en favor del reconocimiento facial.Se ha hablado de una nueva tecnología que ayudaría a reconocer al usuario por su rostro y su color de piel, sensible al movimiento para activar de nuevo sus funciones.

Fuente: El Mundo.