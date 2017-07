Los famosos también son adictos a los vídeojuegos… y estos, los que más

Justin Bieber

Tampoco es que nos extrañe demasiado. ¿Quién no hubiese pensado que a Justin Bieber (23) le gustan los videojuegos? El cantante ha declarado que le encanta ‘Call of Duty’, pero que también juega a ‘Halo’ y ‘Mario Kart’. Lo sorprendente es que tenga todavía tiempo para grabar discos y hacer giras internacionales.

Henry Cavill

Ojalá aprendamos todos una valiosa lección. El actor Henry Cavill (34) no se enteró de la primera llamada que recibió para ofrecerle el papel de Superman por haber estado jugando a ‘World of Warcraft’. ¡Pero bueno, Henry! Primera, el teléfono siempre a mano. Y segunda, anda que perder semejante oportunidad por un videojuego…

Vin Diesel

Es un nerd por méritos propios. El actor Vin Diesel (49), además de invertir mucho tiempo en el gimnasio -basta verle-, también gasta parte de sus días en juegos y videojuegos. De ahí su carrera tan ligada a las películas de acción, claro. Disel ha reconocido que le encanta el ‘Dungeons & Dragons’ y que lleva dos décadas juntándose con amigos para jugar. Di que sí.

Mila Kunis

Pasan los años y seguimos pensando que lo de los videojuegos es cosa de hombre. Hasta ahí llega nuestra visión tan sesgada de la realidad. ¡Pues claro que no! Las mujeres juegan igual que los hombres. Buena prueba de ello es la actriz Mila Kunis (33), que se declara fan de ‘Call of Duty’ y ‘World of Warcraft’.

Zac Efron

Como todo joven de su tiempo, al actor Zac Efron (29) le encantan las tecnologías, los ordenadores y los videojuegos. Se ha declarado, de hecho, un gran fan de la serie ‘Halo’. Y es que, a ver, por edad, le pilla esto mucho más cerca que las carreras de David Hasselhoff en ‘Los vigilantes de la playa’, por mucho que ahora haya protagonizado el remake.

Ashton Kutcher

También los famosos tienen sus preferencias. El actor Ashton Kutcher (39) asegura que es un gran seguidor de Nintendo y que no se pierde ninguno de sus lanzamientos. Para algo es un ‘gamer’ declarado. Además, con las cuentas corrientes que manejan, no tiene problema para conseguir incluso los videojuegos más exclusivos.

Elijah Wood

Pese a haber sido el protagonista de la saga de ‘El señor de los anillos’, a Elijah Wood (36) podrían no gustarle nada los videojuego, pero no es el caso. El actor estuvo encantadísimo cuando le confirmaron que iban a lanzar un adaptación de las películas para videoconsolas y que necesitaban su voz. El sueño de un ‘gamer’: formar parte de un videojuego.

Michelle Rodríguez

Ha jugado a todo. Pero a todo, todo. La actriz Michelle Rodríguez (38) ha declarado que le encanta ‘Street Fighter’, ‘Halo’, ‘Call of Duty’ y casi todos los videojuegos que le lleguen a las manos. Normal que muchos productores hayan pensado en ella para interpretar algún papel en las adaptaciones cinematográficas de los mismos.

Jack Black

Es tan fan de los videojuegos que hasta tiene uno inspirado en él. El actor Jack Black (49) sirvió como modelo para el protagonista ‘Brutal Legend’, pero es que, además, también le puso la voz. Algún privilegio tenía que tener eso de ser una celebrity ‘gamer’. No solo te compras los juegos, sino que también los protagonizas.

Will Arnett

“Me considero un ‘gamer'”. Así de directo habla el actor Will Arnett (47). “Si comparas el tiempo que paso jugando a videojuegos con el que invierto en otro tipo de entretenimiento, probablemente gane lo primero”. Además, también ha reconocido que suele quedar para jugar con Justin Theroux, el marido de Jennifer Aniston. ¡Qué bien se lo pasan los famosoS!

Megan Fox

“Soy muy buena”. Sin modesta, la actriz Megan Fox (31) confesó su talento para jugar a ‘Mortal Kombat’. “El videojuego va muy bien con mi cerebro. Y mi cerebro va muy bien con el videojuego”. La actriz es toda una profesional de las consolas. Ojalá alguien le diese un puesto de responsabilidad en una compañía de videojuegos. Lo petaba.

Fuente: El Mundo.