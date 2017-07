Ruta Collas: informe preliminar de la Contraloría señala a la exministra Duarte

La exministra María de los Ángeles Duarte asegura que no entiende el motivo para que la delegación de Manabí de la Contraloría la haya citado por la prensa en el examen especial sobre programas habitacionales realizados por el Ministerio de Vivienda que ella encabezó. “La Contraloría, como institución, tiene mi dirección, toda la institución tiene acceso a esa información. No se han tomado la molestia de averiguar con la oficina de Quito y Guayaquil”, señala.

El pasado 5 de julio, en su cuenta de Twitter, señaló: “Vivo hace 15 años en la misma casa de Ecuador donde el 22 de junio Contraloría me dejó citación”. Cuando este Diario le preguntó a qué citación se refiere ese tuit, la exministra contestó: “Seguramente ya Contraloría ha filtrado a ustedes un examen, unos resultados, no sé qué es, de la ruta Collas, si es allí donde usted quiere llegar me mandaron los resultados provisionales para que yo apele o responda y en eso estamos. Y sobre ese tema, estoy haciendo mi descargo”.

En realidad, la Contraloría notificó a Duarte y a su exviceministro de Transporte Boris Sebastián Córdova González, sobre un informe preliminar respecto de una glosa por el valor de 35’844.732 dólares, y exclusivamente a Duarte por una de 75’306.636,50 dólares. Ambas, por un incremento de gastos en detrimentos del interés público en la construcción del acceso norte del nuevo aeropuerto de Quito, la ruta Collas. Como es un documento previo, en efecto, los notificados pueden establecer sus descargos y aún no hay una resolución definitiva.

Según este documento preliminar, el origen del incremento se dio en virtud de un tema técnico. Se proyectó un puente, en los estudios aprobados inicialmente, de 342 metros. Ante la presencia de una falla en el talud del estribo derecho, Panavial y las autoridades del Ministerio proyectaron una variante de 1,76 kilómetros, con un puente metálico de 150 metros, lo cual ocasionó el incremento de alrededor de 35 millones.

Detalles

Panavial, que era la concesionaria del proyecto, ejecutó esta obra con base en sus propios rediseños y no presentó alternativas al Ministerio para tomar la decisión más adecuada, lo cual ocasionó, en total, un costo desproporcionado de la obra que alcanza los 111’151.369 dólares, que es el monto total por el que se podría glosar a la exministra. Desde el momento de la notificación, Duarte cuenta con 60 días para presentar sus pruebas de descargo. Ella cree que “se busca hacer bulla o bomba”.

Considera que hay un interés en topar a “personas claves”, por ejemplo ella, que, según manifestó, es la ministra que construyó las carreteras en el Gobierno de Rafael Correa, organizó el Hábitat con la ONU, hizo las viviendas de la reconstrucción de Manabí. En ese sentido, recuerda que la citación por el otro caso, el del programa de viviendas en Manabí, fue “intrascendente” ya que ella mismo habría solicitado esa investigación. (MMD)

Los planes futuros

La exministra María de los Ángeles Duarte ha declarado que tiene el proyecto de irse a vivir una temporada en Argentina, país de origen de su esposo y de su familia política. “Luego de 10 años dedicada a la parte política, tenemos el proyecto de irnos a pasar quizá un año, no sé. Depende de muchas circunstancias, pero sí tenemos el proyecto. Él quisiera mucho para estar cerca de su familia”, señaló.

