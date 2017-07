Pearl Jam dedica emotivo mensaje a Chris Cornell en el que sería su cumpleaños número 53

Un 20 de julio de 1964 nació en Seattle Christopher John Boyle, conocido mundialmente como Chris Cornell: músico y emblemático exponente del grunge, y quien el pasado 18 de mayo se suicidó en la habitación de un hotel en Detroit.

En el día que celebraría su cumpleaños número 53, su recuerdo revive tanto en sus seguidores como en sus cercanos. Entre los más famosos están los integrantes de Pearl Jam, conocidos amigos y compañeros de incontables escenarios con el vocalista de Soundgarden.

A través de la cuenta oficial de Instagram, la banda dedicó un emotivo mensaje firmado por el guitarrista Stone Gossard. “Me sigo despertando en medio de la noche y recuerdo, reciente de nuevo, que te has ido”, parte el escrito. “Las mismas preguntas siguen y mi corazón corre … buscando razones y qué hubiera pasado si… Estoy tan egoístamente triste de que nunca más volveré a verte, nunca volveré a tocar contigo, nunca sentiré el gozo de tu aprobación o ser parte de tu vida. Mierda …. Todos te extrañamos mucho … Este era tu tiempo y lo compartiste con nosotros … gracias”, agrega la carta.

El músico reconoce además el talento de Cornell, con el que compartió en la superbanda Temple of the Dog junto a otros miembros de Pearl Jam. “Tus canciones, letras, tu voz … cómo podrías tener los 3 … Y entonces, lo no tan obvio … tu malvado sentido del humor y tu alegría. Todos nosotros estamos abatidos y nunca superaremos perderte. Esperamos que estés en paz y que tus partículas estén mutando y transformándose en armonía con la naturaleza. Le deseamos a tu familia nuestras más sentidas condolencias. Te amamos Chris, Feliz cumpleaños”, concluye el escrito, acompañado de una foto con el crédito de Jeff Lipsky.