El desayuno de los niños debe ser la comida más importante del día. Un desayuno equilibrado para los niños es el compuesto por leche, fruta o zumo e hidratos de carbono. Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, sólo el 7,5 por ciento de los niños y niñas españoles desayuna correctamente. Aproximadamente, el 20 por ciento de la población infantil y juvenil sólo toma un vaso de leche, mientras un 56 por ciento sólo acompaña la leche de algún producto que contiene hidratos de carbono. La mitad de esos niños dedica menos de 10 minutos a desayunar.

En resumen, el desayuno de los niños dista mucho de ser el ideal. Los niños y niñas españolas desayunan mal, lo que implica, según expertos en Nutrición, en un aumento de la obesidad infantil en la mayoría de los casos. El desayuno es, según los nutricionistas, una de las comidas más importantes del día. Debe supone, al menos, una cuarta parte de las necesidades nutricionales de los niños.

¿Por qué es tan importante que los niños desayunen bien?

Cuando los niños no desayunan bien no tienen la energía y la vitalidad necesarias para afrontar el esfuerzo físico e intelectual que les exigen las actividades escolares. Además, un desayuno no adecuado hará que los niños sientan, a media mañana, la necesidad de un gran aporte energético, que seguramente podrán encontrar en productos de alto contenido en azúcar y ácidos grasos, como puede ser la bollería industrial y otros productos similares que están directamente relacionados con el crecimiento de los índices de sobrepeso y de obesidad durante la infancia, por su alto contenido calórico.

Cómo debe ser el desayuno ideal para los niños

En muchas ocasiones, por la falta de tiempo, las prisas y los retrasos, algunas familias prescinden de dar de desayunar a sus hijos en casa. Están obligados, por las circunstancias, a llevar a sus hijos más temprano al colegio y muchos desayunan por el camino. Otra alternativa es el desayuno en el colegio, que cada vez, está más cuidado. En la mayoría de las escuelas, el menú está controlado por nutricionistas, lo que significa que se puede confiar en el servicio. Para los padres que tienen más tiempo, en casa, el desayuno ideal y adecuado debe ser variado en alimentos que contengan nutrientes necesarios:

– Lácteos: leche, yogur y/o queso

– Hidratos de carbono: cereales, galletas, pan.

– Grasas: aceite de oliva o margarina

– Vegetales: frutas o zumos

– Otros: mermelada, jamón york o pavo, miel…

Cuando el desayuno aporta por lo menos 3 alimentos de los citados arriba, con toda seguridad, contribuirá a que los niños tengan más energía y más fuerza para desarrollar las actividades escolares. Otra manera de reforzar el aporte de energía necesario para el día a día de los niños es usar cacao en polvo en los desayunos.

Todo es una cuestión de hábito. Si desde la más temprana edad, los niños se acostumbran a desayunar bien, su organismo se habituará a esta costumbre, y le exigirá un buen desayuno todos los días, y ellos se sentirán satisfechos. Así la familia estará previniendo lo que hoy es una preocupación mundial para los expertos de alimentación: la obesidad infantil.

GuiaInfantil.com ofrece ideas, propuestas para que los niños realicen un buen desayuno, y estén protegidos de problemas futuros como la obesidad infantil.

Fuente: Guía Infantil