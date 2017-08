Jorge Glas: Me han quitado las funciones por opinar, por criticar, por decir la verdad

El vicepresidente Jorge Glas lamentó la tarde de este jueves con “profundo dolor” que ha quedado sin las funciones de ejercer su cargo, incluso ha quedado impedido de utilizar el avión presidencial, entre otras restricciones, según informó en una rueda de prensa en Quito.

Esta mañana el presidente de la República,Lenín Moreno, informó que mediante Decreto Ejecutivo número 100, se quitan todas las atribuciones y delegaciones al vicepresidente de la República, Jorge Glas.

Según el vicepresidente, esta dispocisión se originó ya que él siempre estuvo en desacuerdo respecto a las decisiciones (acuerdos con la oposición) que se han tomado en el Palacio de Carondelet.

“Debo confesar que me lo esperaba, me han retirado todos los encargos del presidente de la República por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad. Pero ¡Viva el diálogo!, ¡viva la crítica!, ¡viva la opinión de todos los opositores de la Revolución Ciudadana (RC)!. Me han quitado las funciones por pedido de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lasso, de los grandes empresarios, de la Izquierda Democrática, por pedido de los opositores traicionando la voluntad popular que eligió un binomio”, lamentó el vicepresidente.

Glas agregó que con o sin sus funciones específicas seguirá trabajando por el país. Confesó también sentirse “liberado” ya que ha tenido que presenciar por dos meses cómo comienza a desmontarse la revolución. “La lealtad es una virtud y es el principio de la Revolucion Ciudadana que es leyenda que ha triunfado de manera consecutiva”.

Glas también criticó que con estas acciones, según él, se regresa a la vieja política. “Con mucha tristeza, siendo elegido por el pueblo, veo el retorno a las viejas prácticas de la política de la vieja partidocracia. A adecentar la política dice el Presidente, me pregunto yo, le pregunto al pueblo ecuatoriano si es adecentar entregar la CNEL a la familia Bucaram, ¿acaso Adbalá Bucaram forma parte de la papeleta de Alianza PAIS?, ¿eso no configura la traición?.

EL Universo