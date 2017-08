¿Por qué retiraron las fundas para iPhone diseñadas por Victoria’s Secret?

Estos productos fueron fabricados por la compañía MixBin Elexctronics para Henri Bendel, Nordstrom Rack, Tory Burch y Victoria’s Secret. Son protectores para los últimos modelos de iPhone, el 6, el 6s y el 7.

No se trataba de que la funda no encajara en el iPhone o no permitiera sacar fotografías con buena luz, sino de daño directo en la piel los usuarios con purpurina en el gel que sostenía la escarcha y brillos del protector.

Además de hacerle daño a los usuarios, este gel con purpurina también afectó a algunos dispositivos. Ante ello, MixBin Electronics explicó en un comunicado que conocían el riesgo y anunció que aquellas personas que hubieran sufrido problemas con su producto dejaran de utilizarlos y se comunicaran con la empresa para que le hicieran una devolución de dinero.

Cada protector de MixBin Electronics para iPhone tenía precios que van desde los US$15 hasta los US$65. Las fundas de esta marca fueron vendidas en Estados Unidos, Canadá y México. Según “The Verge” se han registrado 24 casos, por lo que se han recogido miles de fundas. Acá se puede ver la lista completa.

Fuente: Comercio de Perú.