Las razones que explican la derrota de Bolt

El milagro de la zancada de Usain Bolt llevaba estudiándose una década. “Su velocidad se debe a la amplísima longitud de su paso y a su musculación, con una cantidad única de fibras rápidas, que son las que determinan la potencia”, analizaba John Barrow, profesor de la Universidad de Cambridge y autor de varios artículos sobre el jamaicano. “Incluso por encima de su genética, su éxito está marcado por su anatomía: la escoliosis que sufre desde pequeño, una desviación en la columna vertebral, le ayuda a doblar las rodillas”, teorizaba Errol Morrisson, presidente de la Universidad de Tecnología de Kingston y estudioso también del mito. Y así muchos.

Bolt (1,95 de altura) cubre 100 metros en 41 zancadas mientras el resto necesita entre 43 y 45. Bolt sólo necesita para impulsarse que sus pies contacten 90 centésimas con el tartán mientras algunos rivales sobrepasan el segundo. Bolt mantiene su velocidad punta (44,7 km/h) hasta los 70 metros mientras otros empiezan a frenar poco después de los 60 metros. Sus victorias se explicaban por el extraordinario prodigio de su cuerpo, pero había lago más. “Bolt fue un extraterrestre durante dos años y el resto de su carrera, simplemente, fue el mejor del mundo”, resumía esta semana el español Ángel David Rodríguez, rival, desde la distancia, del jamaicano, y tenía toda la razón. En cinco de los 10 años de su década gloriosa, Bolt no registró la mejor marca de la temporada e igualmente arrasó. Hasta la primera derrota, ayer, en el Mundial de Londres. ¿Qué falló esta vez?

Rival conocido

Hasta el ocaso de su carrera, Usain Bolt no había tenido un rival que le aguantara varias temporadas seguidas. El propio Gatlin, Tyson Gay, Asafa Powell, Yohan Blake… todos aparecieron y se marcharon entre positivos por dopaje y lesiones. Pero en 2015 finalmente Gatlin se convirtió en su archienemigo. Y aprendió poco a poco. Primero descubrió que debía reservarse. Antes de la final del Mundial de 2015, Gatlin realizó cinco marcas (¡cinco!) que le hubieran servido para colgarse el oro, pero en el momento clave se quedó a una centésima de Bolt (9.80 por los 9.79 del jamaicano). Pese al chasco se creció y, al año siguiente, entendió la segunda lección: que debía callarse. Antes de los Juegos de Río proclamó que ganaría al jamaicano y y realizaría “un tour por todo Estados Unidos” con la medalla al cuello y esas declaraciones motivaron sobremanera a su legendario rival. Finalmente, este 2017 apareció con un registro discreto (9.95 segundos) y en completo silencio para llevarse el oro. Esta vez conocía la táctica.

Sin su fortaleza mental

Sirvan de ejemplos unas sensaciones. La zona de calentamiento del Mundial de Londres puede ser seguida por cualquier aficionado un poco vivo. Basta con salir del Estadio Olímpico por la puerta adecuada. En las horas previas a la competición, un buen número de fans se agolpan allí y en la reacción de los atletas ante sus gritos se puede adivinar el vencedor de cada prueba. Antes de la final de los 100 metros, Bolt no estaba como siempre. La mascota de la competición le buscaba y él sólo le sonreía, sin entrar al juego. Charlaba con otros jamaicanos y parecía relajado, pero la derrota en semifinales ante Coleman le había cambiado el semblante: la presión de despedirse con una victoria sin tener grandes sensaciones. Gatlin, en cambio, estaba tranquilísimo. Aunque allí donde iba le perseguían los abucheos, no se inmutaba lo más mínimo refugiado en un gorro negro de lana.

Edad, lesiones, ganas

Finalmente también hay que apuntar a su propio cuerpo, claro. Pese a lo extraordinario de su genética y su anatomía, los años restan velocidad a cualquier sprintery, además, llegaba con molestias. Durante toda la temporada se había quejado de su lesión crónica de espalda y, esta vez, al parecer, el polémico doctor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt no había podido conseguir el milagro. Hasta ayer había corrido tres citas con marcas discretas, la mejor, los 9.95 segundos que registró en Mónaco. Llegaba apagado, pero más que nunca, quizá demasiado. Cosa también de la motivación. Si antes de los juegos de Río, el mismo Gatlin le ofreció el acicate para ir a entrenar cada día, esta vez no contaba con un motivo. “Como me pasó la temporada pasada, este año también me ha costado mucho encontrar las ganas. Ha habido días en los que no me apetecía nada ir a entrenar, pero intentaba recordar que debo hacer un último esfuerzo, que no puedo perder en un gran campeonato”, comentaba en la previa del Mundial de Londres en el que, finalmente, encontró su primera derrota. “Perder es lo normal”, comentaba Gatlin, quizá para justificar la rareza, un tropiezo de Bolt con numerosos motivos.