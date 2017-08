Un manifiesto interno sobre diversidad de género divide a los empleados de Google

Muchos de vosotros habéis leído un documento interno compartido por alguien de nuestra organización de ingeniería, en el que se expresan puntos de vista sobre las habilidades naturales características de los distintos géneros, además de sobre si se puede o no hablar libremente de estas cosas en Google. Como muchos de vosotros, me pareció que defendía suposiciones incorrectas sobre género. No voy a enlazar el documento aquí ya que no es un punto de vista que yo misma o la compañía apoye o promueva.