«La generación selfie es la primera que vive peor que sus padres»

En «Generación Selfie» Juan Mª González-Anleo hace un certero análisis sobre la situación actual de la juventud española y apunta a algo que puede parecer inocuo pero que es mucho más que una moda: el «Selfie» o auto fotografía. «Refleja el permanente ensayo del esto-soy-aquí-ahora. A los jóvenes ya no les interesa lo que ocurre a su alrededor, sino lo que les ocurre a ellos; a mí y a mis amigos, a mí y a mi grupo. Las segundas o terceras personas han desaparecido por ajenas».

El libro de González-Anleo analiza los diferentes contextos juveniles donde la huella «selfie» ha quedado impresa. Para el autor, el joven ha trazado a su areldedor un círculo de tiza impenetrable que le separa del mundo que le rodea, un círculo en el que solamente pueden entrar las personas más cercanas, como se hace en los selfies».

«Generación perdida», «generación sacrificada» o «generación abandonada» son términos que González-Anleo explicapara concluir que la gran tragedia de la juventud actual es que «es la primera que vive peor que sus padres» y que sabe que el futuro va a ser igual. «Se van al extranjero porque “es lo que hay”, pero lo peor es que no volverán, como hacían las generaciones anteriores». A esto se une, prosigue, «que los jóvenes españoles no tienen hijos o los tienen fuera porque piensan que no hay futuro. Si no hacemos algo, nuestro país será un “país de viejos”».

Respecto al evidente abandono de la religión, prosigue González-Anleo, «no es odio, es un enorme pasotismo. Las nuevas generaciones son ateas, aunque el 58% reconozca que cree en Dios pero solo el 28% considera que hay vida después de la muerte, lo que es uno de los principales preceptos del catolicismo».

La realidad, concluye este sociólogo, «es bastante apocalíptica». «La sociedad tiene que cambiar su forma de pensar, y tener en cuenta a los jóvenes, reintegrarles, darles altavoz, un espacio y un papel donde lo tienen que tener. Tiene que haber un futuro salarial, donde sea posible un horizonte de famila e hijos», propone.