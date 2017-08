Rafael Correa: Ojalá el fiscal diga quiénes lo han presionado

A través de un enlace por Facebook Live, desde Bélgica, el expresidente Rafael Correa ratificó sus críticas al jefe de Estado, Lenín Moreno, defendió al vicepresidente Jorge Glas y anunció “un nuevo show” tras la entrega de Carlos Pareja Yannuzzelli, sentenciado por cohecho en el caso Petroecuador.

El denominado Enlace digital 01 duró 56 minutos y se realizó desde el minidepartamento de Correa, donde será su oficina personal.

En la primera parte rechazó la idea de que el país esté quebrado, con altos déficits y una deuda insostenible.

El problema, dijo, es que “no saben cómo financiar sus demagógicas ofertas de campaña”. Añadió que el plan de viviendas de Moreno, el alza del Bono de Desarrollo Humano, la venta del avión presidencial y de los carros de lujo del Estado solo son marketing político.

Luego rechazó el discurso oficial contra la corrupción. “Tratan de involucrar al vicepresidente, eso es subjetivo. Nos dicen que es el más grande caso de corrupción de la historia, lo dudo. Pero sin duda es una de las más grandes infamias… Jorge Glas es un tipo inocente, honrado, heroico por todo lo que ha tenido que aguantar. No solo que no roba, sino que no ha dejado robar”.

Criticó al Gobierno actual por haber llevado en secreto la liberación de un empresario guayaquileño acusado de corrupción y el allanamiento de un banco, cuyo propietario le habría prestado a Lenín Moreno un avión para la campaña, “el mismo en el que fueron a Panamá” para el supuesto acuerdo con Abdalá Bucaram.

Acusó a la Contraloría de convertirse en un instrumento de persecución política y dijo que la entrega de Pareja Yannuzzelli no es más que “un tongo” con el fin de involucrar, a como dé lugar, a Glas en casos de corrupción.

También denunció la reaparición “del hombre del maletín” en la Asamblea Nacional y exhortó al fiscal Carlos Baca Mancheno a que señale quiénes lo han presionado para que se procese no solo al vicepresidente, sino a ministros y otros funcionarios.

Fuente: El Universo.