Lenín Moreno baja tono de críticas, y para Jorge Glas están ‘divorciados’

“¿Y por qué voy a renunciar? Primero, que fui elegido en binomio; si renunciamos, renunciamos los dos. Fui elegido igual que el presidente (Lenín) Moreno y voy a permanecer los cuatro años del periodo (hasta el 2021)”, respondió el vicepresidente Jorge Glas, en una entrevista de radio ayer. El lunes el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, anunció que lo vincularía a las investigaciones por el caso Odebrecht.

El segundo mandatario se siente víctima de linchamiento mediático, dice que “todos” lo acusan, “sin una sola prueba”.

Moreno baja tono de críticas

Aunque en su visita al Austro el presidente Lenín Moreno para recorrer las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) evitó hablar de temas políticos, los topó de una u otra manera.

En un encuentro con jóvenes veedores acreditados por el Consejo de Participación les pidió mantenerse vigilantes: “Nosotros queremos y debemos ser archivados y tenemos derecho a descansar. Son los jóvenes los que deben tomar la posta, ya ven lo que hemos hecho los viejos, nos hemos corrompido o nos hemos descuidado”.

En su discurso en lugar de leer los telepromters tomó unas hojas de papel: “No entiendo nada de lo que ahí está y además se caen a cada rato, por eso les decimos los Dhruv”.

Habló de los logros en materia educativa en los últimos años, pero también fustigó sin nombrar a la Unión Nacional de Educadores: “Cuántos años la educación de nuestros hijos estuvo condenada a la mediocridad, secuestrada por una organización de ‘profesores’ que veían a esta profesión como una oportunidad política”.

Esta vez no hubo críticas directas al régimen anterior.

Horas antes y en Quito, Glas reconocía un “divorcio” con Moreno, dijo que no tiene línea de comunicación con él y que no se siente parte del Gobierno. Lo dijo ayer durante una entrevista con radio Sonorama.

También sostuvo que la fiscal Diana Salazar no tenía competencia para emitir criterio y vincularlo al supuesto delito de asociación ilícita porque él tiene fuero y que lo hizo a base de “dimes y diretes”, sin pruebas. Además, ratificó que no renunciará a su cargo y aseguró que no saldrá del país, aunque tiene invitaciones de varios países.

Dijo que pidió al bloque de Alianza PAIS que autorice el enjuiciamiento penal a la Corte Nacional de Justicia para que no haya dudas. “Mi vinculación… es acogida a la velocidad del rayo por el fiscal general. Esto lo hacen a las 07:00, a las 12:00 ya estaba la rueda de prensa, inclusive antes de que yo fuera notificado ya habían anunciado al país el pedido de vinculación”, agregó.

Ante el informe de Contraloría del bloque Singue, Glas aseguró que el organismo de control está siguiendo una “agenda política” y cree que el actual contralor Pablo Celi está involucrado. “Esa es mi opinión, no puedo probarlo, pero basta con leer el informe, es un adefesio”, sostuvo.

Sobre la Refinería del Pacífico, dijo que es un error dejar de buscar financiamiento porque es un proyecto que va a dar fortalecimiento permanente a la dolarización y, si no se construye, en el 2022, Ecuador tendrá que importar más de $ 9 millones anuales en derivados.

Glas acudió a la entrevista en su camioneta personal y escoltado por seguridad estatal.

Recorrido

Educación superior

Situación del bachillerato

El ministro de Educación, Fander Falconí, mostró cifras tras el examen Ser Bachiller. El sistema fiscal presenta un 21,7% de satisfacción, 46% de elemental y 31,9% de insuficiente, por debajo del sistema privado.

Avance en universidad

La UNAE se levanta en la parroquia Javier Loyola de Azogues, y tiene un avance de construcción del 60%.

Fuente: El Universo.