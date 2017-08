Liga de Quito defiende el invicto de su estadio ante Barcelona

Por la séptima fecha del Campeonato nacional, Liga de Quito recibirá a Barcelona con la baja sensible de Hernán Barcos, quien fue sancionado con cuatro fechas, luego de insultarle supuestamente al árbitro Omar Ponce.

Sin embargo, los ‘toreros’ tienen la buena noticia de que Jonathan Álvez regresa al primer plantel y también al 11 abridor, luego de cumplir con la sanción impuesta por el DT del club, Guillermo Almada, por mala conducta.

Novedades de los ‘albos’

Barcos no será la única baja que tenga que suplir Pablo Repetto, estratega de los ‘blancos’, pues Álex Bolaños tampoco estará en el encuentro, debido a que acumuló cinco tarjetas amarillas, en su lugar iría Fernando Hidalgo. Mientras que en la delantera el puesto de Barcos sería ocupado por Juan Luis Anangonó.

Por otro lado, los jugadores saben que es un duelo especial, tanto por la trayectoria de los dos clubes como por el invicto que la ‘U’ mantiene en su estadio hace 20 años.

El colombiano Sherman Cárdenas, quien jugará su primer encuentro ante Barcelona SC, contó que ‘advirtieron’ que no es un encuentro cualquiera. “Me han contado muchísimo lo que es este clásico, un partido súper importante. La presión es para los dos equipos, para ellos por lo que no han podido conquistar acá y para nosotros por la historia. Obviamente tenemos que hacer respetar nuestra casa y esperamos estar bien, salir con actitud y ganar”.

Con la nómina

Tito Valencia es la única baja en Barcelona. El jugador fue operado, tras sufrir una fractura del peroné izquierdo, por lo que se perderá el resto del Campeonato.

De esta manera, Almada tendría definido al 11 que salte a la cancha, para intentar quitarle el invicto a Liga