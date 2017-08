“La industría cosmética engaña fomentando mitos y mentiras”

Yael Adler es una prestigiosa dermatóloga y escritora alemana

Publica un libro sobre los mitos del cuidado dermatológico.

«La gente sabe muy poco de su cuerpo. La piel transmite hacia el interior y el exterior. Forma una red que está conectada con nuestros órganos, el sistema nervioso y la psique. Es un órgano de comunicación con el entorno y con nuestras emociones».

«Nuestra piel vive todavía en la Edad de Piedra, a nivel evolutivo no ha cambiado nada en ella. Cuando nos excedemos en cuidados, cremas, limpiezas y productos alcalinos, le estamos quitando la capa lípida protectora y su natural barrera de protección».

«La industria cosmética nos engaña fomentando mitos y mentiras. Te dice que cuantos más productos uses mejor estará tu piel. Menos en más. Nunca podrán fabricar un producto de la misma calidad que lo que genera naturalmente nuestra piel para cuidarse».

«La gente tiene miedo a envejecer y, por tanto, a la muerte. Parece ser que si haces todo lo posible para mantenerte joven y bello puedes esconder ese miedo y ese final inamovible. Nadie es joven para siempre, hay que aceptarlo».

«Cada vez hay más casos de dismorfofobia o miedo a sentirse y ser feo.Estamos demasiado obsesionados con manipular nuestra imagen. Las redes sociales ayudan a distorsionar la realidad y a mentir sobre nuestro verdadero aspecto físico».

«El uso del bótox se descubrió de manera casual. Se utilizaba para tratar casos de estrabismo y espasmos en los ojos. Gradualmente se observó que además desaparecían las arrugas de alrededor».

«Ninguna crema para la celulitis funciona. Es una gran mentira. Todas las mujeres tienen celulitis debido a los estrógenos y la forma de las fibras de la piel. Los hombres tienen una forma diferente, por eso aunque tengan grasa nunca sale hacia afuera. Si no tienes celulitis ni estrías no eres mujer. Esos cuerpos perfectos no existen sin Photoshop».

«Todos deberíamos lavarnos sólo con agua. Suena raro y puede parecer incluso sucio pero los jabones suelen tener un PH muy agresivo para la piel. Exceptuando las zonas íntimas, axilas y pies, nuestro cuerpo sólo necesita agua para estar limpio, sano y sin bacterias. Lo contrario resulta contraproducente».