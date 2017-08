Ministro Tarsicio Granizo: Es irreparable la pérdida de 6.000 tiburones

El ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, se refirió esta mañana a lasentencia a la tripulación del barco chino por delito ambiental durante una rueda de prensa desarrollada en Quito y aseguró que es irreparable la pérdida de más de 6.000 tiburones.

Granizo indicó que se ha incautado la embarcación, la misma que pasará a Inmobiliar, a partir de que se haga efectiva la sentencia. Además, agregó que en el caso de ser vendida, esos recursos pasarán al Parque Nacional Galápagos.

El titular del Ambiente informó que la carga, que incluye 6.623 tiburones como martillo, zorro ojón, sedoso, mako y otras especies, por protocolo y por orden de la jueza, será arrojada en alta mar. En el registro de pesca de la embarcación constaban alrededor de 300 toneladas del producto almacenado.

“Lo que hemos decidido es lo siguiente: desde el barco mismo que tiene la carga en su ruta a Manta, que es donde debe ser colocado, el barco arroje en alta mar, aprovechando las corrientes marinas”, señaló.

La noche de este domingo, fueron sentenciados con prisión de entre uno y cuatro años y el pago de cuantiosas multas, los tripulantes del barco chino Fu Yuan Yu Leng 999, detenido el pasado 13 de agosto dentro de la Reserva Marina de las islas Galápagos.

El ministro Granizo recalcó que el barco capturado no es pesquero sino carguero. También, añadió que la acusación de la Fiscalía y de la Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente se basó en la tenencia y transporte de especies protegidas y no en la pesca porque no hay evidencia de esa actividad.

“Nos mantendremos vigilantes de que no vuelvan a ocurrir estos hechos (…) “Lo importante es una acción integral del Estado para proteger nuestros recursos naturales y biodiversidad”, puntualizó.

El Universo