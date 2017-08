Una app podría ayudar a personas con trastornos alimentarios

La película To the Bone gira entorno a la vida de una joven que lucha con un trastorno alimentario. La historia ha provocado mucha conversación sobre una enfermedad que afecta a uno de cada diez estadounidenses en algún momento de sus vidas. Ahora, una aplicación enfocada en esa enfermedad podría ayudar a los dos tercios de personas que sufren los síntomas y que no reciben tratamiento debido al estigma social, según explica Claire Mysko, directora general de la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación (NEDA por sus siglas en inglés).