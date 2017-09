El vicepresidente Glas cobra su primer sueldo sin tener funciones

Las redes sociales se vieron alborotadas hace pocos días, cuando el vicepresidente, Jorge Glas, aseguró que tiene 2.000 dólares en su cuenta bancaria –menos que los periodistas, aclaró– . Sin embargo, su sueldo es de 6.011 dólares mensuales , 16 veces más que el salario básico. Y todo esto tiene ahora un matiz especial: el de este fin de mes será el primer sueldo que cobre Glas sin tener ninguna función.

Los 200 funcionarios que trabajan con él en la Vicepresidencia continúan, según versiones recabadas por La Hora, realizando funciones administrativas, aunque Glas ya no es el conductor de los Sectores Estratégicos. En cualquier caso, sus asistentes y su Subsecretaría de Comunicación trabajan en organizar su agenda de medios y sus ruedas de prensa, especialmente para su defensa pública por la vinculación que le realizó la Fiscalía a la investigación del presunto delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht.

Llevado a cifras, el Estado gasta 327.754 dólares mensuales en sueldos de la Vicepresidencia, lo que representa 3’473,753 dólares al año.

Además de no tener funciones, este ha sido un mes tormentoso para Glas en lo político y en lo judicial. Sobre el retiro de sus funciones por parte del presidente, Lenín Moreno, dijo: “Mi función esencial es constitucional y no me la puede quitar nadie: la de reemplazar al Presidente cuando se lo requiera”. También ha negado de plano la posibilidad de renunciar, a menos que renuncien los dos, él y el presidente Moreno.

El primer mandatario ha tomado una distancia casi irreconciliable. “Lastimosamente, ingeniero Jorge Glas, el dedo apunta cada vez más hacia usted”, declaró tras retirarle las funciones, en referencia a que diversos sectores lo señalan en los casos Odebrecht, Caminosca, Petroecuador, contratos petroleros, Petrochina y la adjudicación del campo petrolero Singue.

‘Un absurdo de la Constitución’

El exvicepresidente Blasco Peñaherrera Padilla piensa que la situación actual, la de un vicepresidente sin funciones pero con sueldo es “consecuencia de uno de los absurdos que tiene la famosa constitución de Montecristi, que es la de establecer o crear la figura del Vicepresidente para que reciba encargos del Presidente” si es que esa es su voluntad.

A Peñaherrera le parece una cuestión “incomodísima” la que enfrenta Glas, porque al recibir “un encargo administrativo tan importante como era el de conducir todas esas áreas cruciales para el desarrollo del país (Sectores Estratégicos)”, no debía, en el mejor de los casos, haber permitido los actos de corrupción. Al exsegundo mandatario también le parece “inconcebible” que 200 personas trabajen en la Vicepresidencia junto a alguien sin funciones.

la Hora