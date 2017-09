Angelina Jolie habla de Maléfica 2: “Va a ser una secuela realmente potente”

Este fin de semana la actriz Angelina Jolie visitó el Festival de Cine de Telluride (Colorado, Estados Unidos), evento donde llegó en su rol de directora presentando su más reciente película, First They Killed My Father.

Aprovechando esa instancia, la estrella fue consultada por sus próximos proyectos, ya no detrás de cámara sino que como actriz. “Ahora soy el sostén de la familia, así que ya es hora”, dijo aludiendo a su separación del actor Brad Pitt, y confirmó que entre sus próximos trabajos estará regresar a la secuela de Maléfica.

Después de los rumores sobre su alejamiento del proyecto por tope de agenda – se dice que podría protagonizar la futura cinta de Universal, La novia de Frankenstein –, Jolie confirmó su presencia en Maléfica 2 como la famosa hada/ villana del cuento La bella durmiente.

“Hemos estado trabajando en el guión y esta va a ser una secuela muy potente”, dijo escuetamente entrevistada porDeadline.

Por ahora se desconocen más detalles de esta segunda parte, que espera repetir el éxito de la primera entrega, que logró una recaudación de US $758,5 millones en la taquilla global. Se sabe, sin embargo, que el guión estará en manos de Jez Butterworth, cineasta británico tras la película Birthday Girl, protagonizada por Nicole Kidman y Ben Chaplin.

Mientras, la artista de 42 años espera el estreno mundial de First They Killed My Father a través de Netflix el próximo 15 de septiembre: película que relata la historia de una niña que debe sortear las dificultades del régimen de los denominados Jemeres Rojos, quienes sometieron al pueblo camboyano entre 1975 y 1978.

Jolie y la soltería

Por estos días, la actriz también volvió a referirse a su separación de Brad Pitt, con quien aún están en proceso de divorcio después de alejarse en septiembre de 2016.

Entrevistada por Sunday Telegraph, la artista dijo: “Ha sido difícil. No me gusta ser soltera. No hay nada agradable en ello. No es algo que quería”.

La estrella hollywoodense reconoció además que recién “ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión”. Y añadió: “Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma”.