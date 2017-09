U2 estrena primer sencillo de nuevo álbum

Al fin los fanáticos de U2 pueden enloquecer luego de que “You’re the best thing about me“, primer sencillo de “Songs of Experience“, disco tan esperado de los irlandeses, se estrenó.

Este lanzamiento ocurre después de la sorpresa que el grupo brindó a sus seguidores en redes sociales al publicar la interpretación de “The Blackout“, misma que también se incluye en el nuevo álbum.

Este primer sencillo presenta en la portada a Sian Evans, hija de The Edge, quien fue fotografiada por Anton Corbijn.

Songs of Experience es la continuación de su último disco Songs of Innocence (2014), ambos nacieron de la inspiración de una colección de poemas del poeta inglés del Siglo XVIII, William Blake.