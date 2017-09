Flavio Perlaza: Selección de Ecuador fue manejada por empresarios

Flavio Perlaza, exseleccionado de Ecuador, analizó en una entrevista con Radio City la situación de la Tricolor al mando del técnico Gustavo Quinteros, que se encuentra con pocas posibilidades de clasificar al Mundial de Rusia 2018.

El ‘Fantasma’ Perlaza, apodado así por sus rápidos anticipos para anular a los rivales, manifestó que la llegada de un nuevo entrenador, si Quinteros renuncia o la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lo cesa de sus funciones, no cambiará el ambiente en la Tri.

Quinteros debe quedar hasta el final

“Esto es la crónica de una muerte ya anunciada y los culpables somos todos. Lamentablemente en este momento se quieren tomar las decisiones, ya de manera muy tardía, porque debió ser antes. Cuando Ecuador estaba ganando debió sentarse la dirigencia con el cuerpo técnico para analizar cómo iba a seguir el proceso, ganando se analiza, pero perdiendo no hay para analizar. Sacar en este momento a Quinteros no lo considero, antes sí. Yo hablé hace algún tiempo y que era el momento de sacar a Quinteros porque quedaban más partidos por jugarse y de pronto -si llegaba otro DT- había una nueva motivación para los jugadores, porque iban a ver nuevas ideas, sin embargo, se quedó Quinteros y en este momento ya no sirve de nada sacarlo, al contrario, se le debería pedir que haga lo que hace Venezuela, que es revisar las convocatorias y que empiece a llamar jugadores que sí tienen condiciones”.

FEF ya debe pensar en el Mundial 2022

“Si la FEF tiene un departamento técnico metodológico, debe tener en carpeta a técnicos que pueden ser contratados desde ahora, porque luego la Tricolor tiene la participación en la Copa América y vienen los procesos seguidos para pensar en el Mundial de Catar 2022. Se debe traer un entrenador que tengas las mismas características de los demás técnicos de los combinados de Sudamérica, como lo hizo Argentina que repatrió a Jorge Sampaoli -que estaba en el Sevilla de España-, es verdad que está teniendo ciertos inconvenientes, pero hicieron el cambio”.

Tri, manejada por empresarios

“Prácticamente la selección de Ecuador fue manejada por los empresarios que quieren que sus jugadores se muestren y por eso se formó un grupito que no permitió que aparezcan otras figuras. Quinteros no contó para los partidos -en Quito- con elementos que saben jugar en la altura; si nosotros queremos que la altura sea un aporte debe haber un aporte mayoritario de elementos que estén acostumbrados a actuar en la altura. No creo que con siete equipos que tiene la Sierra no puedan salir seis o siete jugadores para que puedan jugar un partido, como el que se jugó el martes -ante Perú-”.

Jugadores expresaron molestias

“Hubo quejas de jugadores que no querían volver a ser convocados, porque los llamaban y no los consideraban en los encuentros; los llamaba -Quinteros- por compromiso. Ellos -los jugadores- decían que siempre eran los mismos que eran manejados por este empresario u otros -sin dar nombres-; ante estos antecedentes, yo pienso que primero el técnico en el momento que salió el presidente que lo había contratado debió renunciar y dar la posibilidad que la nueva directiva traiga otro DT o si lo ratificaban podría haber detallado cómo iba a ser su trabajo”.

