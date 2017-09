Ecuatoriana se queja de aerolínea por pérdida de su gato durante vuelo Quito-Buenos Aires

Manu es un gato de unos 7 años. Es gordito y de color gris con algunas líneas blancas, tipo romano. Estas son varias de las características que describen a la mascota extraviada de Ana Cristina Benalcázar, su dueña, quien a través de redes sociales denunció la pérdida de Manu y la falta de información de la aerolía en la que realizó su vuelo el pasado miércoles.

Ese fue el último día que pudo ver a Manu. Fue antes de embarcarse en un vuelo de la aerolínea LATAM Airlines, en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, con destino a Buenos Aires.

Su pesadilla empezó. Ella dice que en su única escala, en Lima, le habían dicho que podría ver a Manu para darle agua para beber. “Unos 15 minutos después me informaron que el procedimiento estaba prohibido. En la pista, en Lima, vi que sacudían el kennet sin Manu. Por eso no querían que baje a verlo”, detalla la joven ecuatoriana.

Agrega que el jueves, cuando aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, no recibió ni el kennet ni a Manu. “Exigimos explicaciones de la aerolínea. Sabemos que extravían equipaje, pero esto (pérdida de un animal) en la legislación ecuatoriana es un delito”, lamentó.

Su primera publicación en redes sociales fue: Amigos, ya llegue a mi destino. Tristemente con el corazón roto. Mi Manu fue extraviado por los empleados inoperantes de LATAM Airlines. Te amo y ame mucho mi Manuco.

La mujer agregó que se comunicó con la aerolínea para tener información de su mascota y tras 12 horas de su llegada aún no tienen ningún avance. “Le he pedido al agente de maletas que hoy me envíen el kennet de Manu. Les agradezco a todos por movilizarse como lo están haciendo. Les pido a todos que trabajemos en equipo tanto para seguir en redes sociales como para iniciar las denuncias legales. Hay que exigir al aeropuerto de Quito me entreguen vídeos desde que llegue al aeropuerto y todos los movimientos que los empleados de #LATAM hicieron con Manuel”, pidió la Ana Cristina en sus redes sociales.

Tanto en Facebook como en Twitter, Manu es una tendencia. Asociaciones de defensa de animales como Protección Animal Ecuador (PAE), Rescate Animal, entre otras, han hecho eco del tema para pedir un mayor control y con la espereranza de que se lo encuentre en cualquiera de los sitio que tuvo conexión ese vuelo.

