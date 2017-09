Hija de Carrie Fisher revela que audicionó para el papel de Rey en ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’

La actriz Billie Lourd, hija de la fallecida estrella Carrie Fisher, fue invitada al más reciente capítulo del programa The Ellen DeGeneres Show. La artista llegó a promocionar el estreno de la serie American Horror Story: Cult – donde interpreta a la niñera Winter Anderson -, pero conversó sobre otros importantes proyectos con la presentadora Ellen DeGeneres. Uno de ellos, su participación en la actual trilogía de Star Wars.

La actriz de 25 años apareció brevemente en El despertar de la fuerza (2015) como la Teniente Connix, rol que volverá a interpretar en Star Wars: Los últimos Jedi (diciembre de 2017). Pero la hija de la estrella que encarnó a la inolvidable Princesa Leia postuló a un papel más célebre aún: el de Rey, la nueva protagonista de la saga.

“J.J. Abrams me llamó para entrar en Star Wars porque no podía encontrar a alguien para el papel principal”, contó sobre su primer encuentro con el director del Episodio VII. “Finalmente encontró a Daisy Ridley, quien es una increíble actriz. ¡Tan talentosa! Pero fui y me dio mi primer papel pequeño con un par de líneas. Estaba muy emocionada”, reconoció.

En 2016, la misma producción tras la película reveló el casting que hizo Ridley para quedarse con el personaje: una prueba que sorprendió al equipo y que los convenció de su elección.

La muerte de su madre y su abuela

Billie Lourd reveló en el mismo programa qué dijo su madre cuando le contó que se sumaría al elenco de Star Wars. “Llegué a casa y mi madre dijo: ‘Es realmente raro que te sientas cómoda aquí; este es uno de los ambientes más incómodos del mundo. Pero si te sientes cómoda, debes hacerlo, debes actuar’”, contó sobre esa conversación.

Respecto al el trabajo con Fisher en estas dos entregas de la franquicia, Billie Lourd señaló: “Fue increíble. Soy una gran creyente de que las cosas ocurren por una razón y creo que terminé en esa película por una razón. Fue verdaderamente increíble para nosotras tener esa experiencia juntas”.

La actriz, conocida luego de tener uno de los papeles principales en la serie Scream Queens(Fox), también se refirió a la pérdida de su madre en diciembre de 2016, y el posterior fallecimiento de su abuela solo días después. “No hay ninguna forma de explicarlo. Resulta difícil hablar de ello. No sé cómo hacerlo: si digo que estoy llevándolo bien, entonces dicen que estoy demasiado contenta. Y si digo que no estoy bien, entonces parece que estoy destrozada. Así que resulta muy complicado saber qué decir porque es una situación surrealista y con la que resulta imposible lidiar”, confesó.