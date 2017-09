Celebridades recaudan más de US$ 44 millones en campaña televisiva para las víctimas de los huracanes

Un masivo encuentro de celebridades se vivió anoche en Estados Unidos, quienes se reunieron para ayudar a los afectados por los huracanes que azotaron las costas de ese país en los últimos días.

Famosos como Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Justin Bieber, Tom Hanks, George Clooney, Julia Roberts, entre otros, se unieron a la campaña Hand in Hand: A Benefit for Hurricane Relief, que buscaba recaudar fondos para las víctimas de los huracanes Irma y Harvey.

La iniciativa se creó en primera instancia para ayudar a las personas que sufrieron las consecuencias del huracán Harvey en Texas, pero se extendió para quienes la semana recién pasada enfrentaron al huracán Irma en el estado de Florida.

Así, la campaña cobró mayor envergadura, situando los esfuerzos en Los Ángeles, Nueva York, Nashville y San Antonio, en una transmisión en vivo que incluyó a las cadenas más importantes del país, como ABC, HBO, MTV y Univisión. A eso se sumó una emisión vía streaming a nivel mundial.

Para motivar a la gente, la maratón televisiva incluyó estelares presentaciones, como la apertura con Stevie Wonder interpretando Lean on Me con un coro; Usher y Blake Shelton en una versión acústica de Stand by Me, mientras Tori Kelly y Luis Fonsi interpretaron el clásico Hallelujah.

Otras estrellas como Justin Timberlake y Leonardo DiCaprio presentaron testimonios de sobrevivientes que lucharon para salvar a sus familias, amigos y mascotas, además de mostrar cómo algunos perdieron a sus seres queridos en la tragedia. Selena Gomez, en tanto, lloró al recordar la trágica historia de una de las familias afectadas.

La cantante Beyoncé, además, destacó por su discurso: “Los desastres naturales no discriminan, no ven si eres inmigrante, negro o blanco, hispano o asiático, judío o musulmán, rico o pobre. Si eres de Third Ward o River Oaks. Todos estamos juntos en esto”. Stevie Wondertambién aprovechó de enviar un mensaje: “Cualquiera que se piense que el calentamiento global no existe debe de estar ciego o no tiene cerebro”.

Dwayne “la Roca” Johnson recordó además cuando él y su familia sobrevivieron al huracán Andrew en el sur de Florida en 1992. “No hay extraños en las secuelas de un huracán. No hay partidos políticos, ni agendas, ni ninguna de las cosas que a menudo nos pueden hacer sobrevivir. Todo se trata de sobrevivir y de unirse como uno solo”, declaró el actor.

El evento, que contó con un centenar de artistas apoyando la causa, recaudó más de US$ 44 millones durante la noche del martes, y se siguieron recibiendo donaciones en la madrugada de este miércoles.