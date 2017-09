Alicia Machado grita a los cuatro vientos que Gloria Trevi le cae mal

La ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, reiteró que no le gusta de Gloria Trevi ni su música ni como persona.

“Me cae mal, no me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella, ni le creo ni mierda, ni me creo su historia ni nada. ¿y cuál es el pedo?, ¿A huevo le tiene que gustar a uno un artista?, ¡Qué flojera me dan! Allá en México me amenazaron de muerte por decir lo que pienso de esa bi…, pero ahora vivo en Estados Unidos, y que se les ocurra amenazarme aquí a ver cómo les va a ir”, dijo en tono molesto la también actriz.

El esposo de Trevi, Armando Gómez, defendió a su pareja y sostuvo a través de Twitter: “Hay que estar podrido del alma para ofender por envidia, cuando el mundo está pasando por huracanes, temblores, países como Venezuela sin comida. Una pena el ejemplo que le está dando a su hija, una mujer sin valores hacia la mujer, deberías ser un ejemplo a los pocos seguidores AM”.

Actualmente, Trevi realiza conciertos con la cantante mexicana Alejandra Guzmán, con quien se presentará en la isla en octubre. Mientras, la venezolana es parte del panel de jueces del programa “Gran oportunidad” (Telemundo).

