Harry Potter vs Percy Jackson, el éxito no se repite

Es un hecho que los jóvenes cada día leen más. Es normal ver que las editoriales han creado líneas de libros especializadas en el público al que han llamado “Young Adult”. Un mercado de literatura para niños y jóvenes adultos que ha crecido 40% desde 2005, según un estudio de Pew Research Center.

También es cierto que se inclinan más por los libros de los que hubo película o de los que habrá. Por esto, son cada vez más las películas (o series) basadas en libros que han sido best-sellers y todo un éxito entre los jóvenes.

Aunque existen miles de películas basadas en libros, llevar una saga a la pantalla grande puede ser un enorme triunfo económico o un épico fracaso.

Harry Potter, Los juegos del hambre, El señor de los anillos, Maze Runner y Percy Jackson son algunos ejemplos de este fenómeno. La historia del niño con cicatriz de rayo es la más exitosa de las sagas llevando todos los libros al cine, recaudando más de 7.200 millones de euros solo en las salas de cine, la misma cantidad en libros y más de 12.500 millones de euros en merchandising, juguetes y videojuegos.

Sin mencionar que tiene un parque temático que desde su creación dobló la cantidad de asistentes al parque de Universal, pero, ¿por qué si Percy Jackson tenía todo para convertirse en el nuevo Harry Potter, no tuvo el mismo éxito?

La saga de Harry Potter ha vendido más de 450 millones de libros en 75 idiomas, pero es bien sabido que el primer libro de J.K. Rowling fue rechazado por más de diez editoriales antes de ser aceptado y publicado. Decían que ningún niño leería un libro de 100 páginas, pero en su estreno (1997) fue muy bien recibido por los niños y jóvenes.

Esto crea un hito en la literatura infantil y juvenil porque demuestra que los niños sí están dispuestos a lecturas más largas y cuatro años después el libro es llevado a la pantalla grande (2001).

Harry Potter tiene la ventaja de “ser el primero”. Fue la primera saga moderna en ser llevada al cine. Por el mismo tiempo fue estrenada la primera entrega de El señor de los anillos, pero los libros de J.R.R. Tolkien fueron escritos durante los años 50.

De todas formas, ambas historias causaron tanto furor que dejaron el camino abierto para que productoras adaptaran nuevas sagas al formato cinematográfico. Pero ninguna otra fue capaz de repetir el éxito.

Percy Jackson y el ladrón del rayo es el primer libro de la saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo, fue publicado en 2005 y en 2010 se estrenó en los cines de Estados Unidos la película. Tres años después llegó la secuela Percy Jackson y el mar de los monstruos.

Ninguna de las dos películas tuvo el éxito que se esperaba, aunque el libro había sido bien recibido por críticos y jóvenes. Chris Columbus, quien dirigió las dos primeras películas de Harry Potter fue el elegido para estar al frente de la serie de Percy Jackson y se contaba con un elenco prometedor. Pequeños detalles son los que hacen la diferencia en el camino al éxito y en este caso no fue la excepción.

La edad de los personajes. Harry Potter tenía 11 años en el primer libro y Daniel Radcliffe, el actor que lo personificó, tenía la misma edad. Esto creó una relación más cercana con los niños que fueron al cine a ver la película porque se sentían identificados con el niño en la pantalla. En cambio, Percy Jackson tiene 12 años al comienzo de la saga y en la película lo muestran como un joven de secundaria. El actor Logan Lerman, tenía en ese momento 18 años.

Hubo una generación de niños que creció con Harry Potter, leyeron La piedra filosofal cuando tenían 11 años y Las reliquias de la muerte diez años después, cuando ya eran adultos.

Los niños que leyeron los cinco libros de Percy Jackson y los dioses del Olimpo antes de ver la primera película no tuvieron la misma experiencia de identificación y de crecer con un personaje al que querían porque éste ya había crecido.

El tema. Ambas historias nacen dirigidas hacia un público específico: niños y jóvenes, pero Harry Potter logró algo que a Percy Jackson se le complicó, agradar a los adultos. Christopher Taylor en su reseña sobre Harry Potter y La piedra filosofal para la revista Salon escribió “no quiero ser condescendiente con Rowling y decir que ha escrito una maravillosa novela infantil; lo que ella ha escrito es una maravillosa novela y punto”.

Por su parte, Rick Riordan adaptó las clásicas historias de la mitología griega y sus personajes al siglo XXI y todo su contexto geográfico y social. Los fans de la historia la aman por esta razón, pero para los adultos es una lectura un poco infantil que atrae a los niños porque vuelve ligero todo el tema de la mitología griega.

Diferente a lo que hizo Rowling con Harry Potter que a medida que el niño mago crece y madura, la historia también lo hace, volviendo los libros cada vez más oscuros y “para adultos”, Riordan maneja el mismo estilo durante los cinco libros y aunque Percy crece y la historia también lo hace, no se siente un cambio de lectura infantil a lectura para adultos.

El éxito de la película es el éxito del libro. Algunos de los fans que se enamoraron de la historia de Harry Potter por las películas comenzaron a leer los libros para saber qué era lo que iba a pasar, pero ya que las películas de Percy Jackson no tuvieron tal éxito, no pasó lo mismo con los libros. Además del hecho de que después de la segunda película no hubo más y aparte de los rumores, nunca se supo la razón de la cancelación de las películas ya que los actores tenían contrato para seguir rodando.

Es cierto que, aunque Harry Potter le lleva 8 años de ventaja a Percy Jackson, no hay comparación en las ventas de libros. Mientras que Harry Potter ha sido traducido a 75 idiomas, Percy Jackson “solo” a 30. Lo que sí hay que resaltar es que en el 2016 Rick Riordan se posicionó en el puesto 14 en la lista de Forbes de escritores mejores pagados con una suma 9.5 millones de dólares por sus libros, mientras que Rowling ocupa el tercer lugar sumando 19 millones de dólares, en su mayoría gracias a las regalías que le deja el parque temático.

J.K Rowling sigue ampliando su universo con nuevos libros y películas y aunque pareciera que nunca va a ser destronada como la saga más exitosa, no se niega la posibilidad de que algún día llegue la que se convertiría en la nueva Harry Potter.

Algunas cifras para tener en cuenta

“Harry Potter y la piedra filosofal”

Presupuesto: US$ 125 000 000

Recaudación: US$ 974 733 550

Críticas según Rotten Tomatoes:

80% 82%

Crítica Audiencia

“Percy Jackson y el ladrón del rayo”

Presupuesto: US$ 95 000 000

Recaudación: US$ 226 497 209

Críticas según Rotten Tomatoes:

49% 53%

Crítica Audiencia