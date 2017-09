Primer tráiler de “Tomb Raider” con Alicia Vikander

Las aventuras de “Tomb Raider” se renuevan de la mano de Alicia Vikander, artista sueca ganadora del Óscar en 2016 a la mejor actriz de reparto por “La Chica Danesa”.

Vikander retoma el papel de Lara Croft en la historia que bajo la dirección de Roar Uthaug (“The Wave”) renueva la saga que en el pasado popularizó Angelina Jolie.

Alicia Vikander ha participado en las películas “Ex Machina“, “The Man from UNCLE“, “The Light Between Oceans” y “Jason Bourne“, entre otras.

“Tomb Raider” se basa en un videojuego originalmente creado en 1996por la compañía Eidos que acabó siendo uno de los más populares de todos los tiempos.

“Lara Croft: Tomb Raider” (2001), de Simon West, fue la primera adaptación cinematográfica de la saga con Angelina Jolie al frente. La cinta recaudó unos 275 millones de dólares en todo el mundo.

Su continuación, dirigida por Jan de Bont, ingresó unos 155 millones a nivel mundial en 2003.