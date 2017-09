Netflix retira un episodio de ‘La abeja Maya’ porque aparecía un pene

Podría haber pasado inadvertido. De hecho, si uno no se fija mucho, mucho, no lo ve. Pero no hay que subestimar los ojos vigilantes de una madre. Esa lección la ha tenido que aprender Netflix la última semana, cuando se ha visto obligado a retirar un capítulo de la inocente serie infantil La Abeja Maja porque de refilón aparecía -ojo- un pene pintado en un tronco.

“Por favor, ¡¡tomen consciencia de lo que están viendo nuestros hijos!!“, alertaba una madre en Facebook. Adjuntaba un vídeo grabado de la televisión y una imagen, ampliada, de eso que le había causado tanto estupor: una de esas típicas pintadas de adolescentes, un pene dibujado en la pared de un tronco de árbol, a modo de grafiti.

La publicación de Robinson, que borró al comprobar la tremenda repercusión de sus palabras, no ha sido la única denuncia de una madre preocupada. Otra usuaria de Facebook grabó la escena de la televisión mientras su bebé jugaba. “¡Mirad! Es una polla”, anunciaba, mientras señalaba el punto exacto en el que la pintada era visible.

La plataforma de vídeo bajo demanda Netflix se ha visto obligada a retirar el capítulo en cuestión, ante la avalancha de quejas. El capítulo 35 ya no existe.

Fuente: El Mundo.