Rafael Correa prometió irse a vivir a Bélgica y no molestar: “Parece que se olvidó la promesa”, señala Presidente Moreno

En cuanto al nivel de diferencias que está demostrando con el expresidente Rafael Correa y al ser consultado por la BBC Mundo: “¿Desde cuándo vienen y hasta dónde llegan esas diferencias?”, el Presidente de Ecuador respondió: “Desde hace rato”. “Habíamos conversado con el presidente Rafael Correa cuando él fue a Ginebra a solicitarme que sea su candidato. Yo le he manifestado que existen diferencias en la concepción misma de cómo se relaciona con los sectores productivos, gremiales, sociales. Yo apelo bastante más al diálogo que a las imposiciones. Y él me había manifestado que no hay ningún problema, que va a vivir a Bélgica y no va a molestar —lo estoy diciendo como un término un poco feo— que va a respetar completamente mis decisiones. Parece que se le ha olvidado un poquito la promesa”, señaló. Cuando se le pregunto: “¿Cree que él hubiera preferido a otro sucesor?”, el Presidente Moreno dijo: “Sí”. “Él hubiera preferido una persona que esté más acorde con su forma de pensar, de actuar. Él sabía que yo en muchos aspectos difería de su forma de concebir la vida, la relación con los ciudadanos”, sostuvo. Acerca de las diferencias expresadas en redes sociales, el Presidente de la República admitió que una vez conversó por teléfono con Rafael Correa. “Él volvió a manifestarme que respetaba mi forma de actuar. Pero con frecuencia parece que los expresidentes se olvidan, no se han dado cuenta que son expresidentes y suelen comportarse de manera diferente. Como que tendrían todavía la potestad de decidir”, acotó. No obstante, recalcó que respeta su opinión “aun cuando, está cargada a veces de una dosis alta de agresividad”. “No he contestado así. Un presidente debe comportarse como espera que se comporte su pueblo: con cortesía, respeto, tolerancia”, señaló.