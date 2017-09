“Yo lo recomendé”, dice Gustavo Quinteros sobre Jorge Célico, quien responde: “Es una mentira”

Una nueva polémica se instaura en la Selección ecuatoriana de fútbol. Esta vez la protagonizan el ex director técnico, Gustavo Quinteros, quien dijo que él fue el que recomendó a Jorge Célico, estratega encargado del club, para que sea parte de la tricolor. Célico desmiente a Quinteros y le aclara que él no se quedará con el cargo, ya que su permanencia al mando del onceno ecuatoriano será hasta que culminen las Eliminatorias, es decir, dos partidos más.

El argentino-boliviano Gustavo Quinteros se refirió a lo sucedido en la selección ecuatoriana de fútbol y lamentó haber recomendado a Jorge Célico, DT interino de la ‘Tri’, para el cargo de las formativas.

“Lamentablemente yo lo recomendé a (Jorge) Célico y no esperaba su decisión de quedarse con el cargo de entrenador de Ecuador”, dijo Quinteros en entrevista para radio La Red de Argentina.

“A veces uno no espera estas decisiones y la determinación de Célico me sorprendió para mal. No la esperaba”, agregó.

Quinteros señaló que con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Villacís, nunca hubo una buena relación y lamentó que se haya interrumpido un proceso cuando aún existen opciones de clasificar al mundial.

“Se ha interrumpido un proceso cuando todavía se tiene chances de clasificación al Mundial de Rusia”, sostuvo.

En respuesta a ello, el director técnico interino de Ecuador, Jorge Célico, desmintió que Gustavo Quinteros lo haya recomendado para el cargo de director general de las categorías formativas.

“Escuchar que este señor (Gustavo Quinteros) diga que me recomendó es una mentira. El que me contrata es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)”, aclaró Célico en entrevista para radio La Red de Argentina.

“Si él habló bien de mí, no lo sé, pero es mentira el resto. Cuando terminen estos dos partidos (de eliminatorias), no seguiré en la selección”, agregó.

En otro tema, Célico habló de las opciones que tiene Ecuador de clasificar al Mundial de Rusia 2018. “Son matemáticas. Somos la selección que menos posibilidades tiene”.

